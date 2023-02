Eintracht gegen Bayern, in den Duellen gebe es diesen „besonderen Spirit“, sagt die Frankfurter Nationalstürmerin Laura Freigang. Der ist zwar nicht ganz genau zu beschreiben, aber gegen die Münchnerinnen sind die Eintracht-Frauen zuletzt verlässlich an ihre Leistungsgrenze gekommen. „Prinzipiell sind die Duelle Frankfurt gegen München bei uns und bei den Männern packend, spannend und intensiv“, sagt Trainer Niko Arnautis der F.A.Z.

Der 3:2-Heimsieg in der vorigen Saison war ein regelrechtes Erweckungserlebnis, weil der erste Sieg seit Jahren für die Hessinnen gegen eines der beiden der nationalen Konkurrenz enteilten Topteams aus München und Wolfsburg. Im Rückspiel lieferte die SGE dem Favoriten einen großen Kampf mit spektakulären Elementen – auch wenn der FCB 4:2 die Oberhand behielt.

Und das Saisoneröffnungsspiel in dieser Runde ist allen Beteiligten in besonderer Erinnerung ge­blieben: Die über 23.000 Zuschauer bedeuteten einen Bundesligarekord; sportlich verdiente sich die Eintracht das torlose Remis in einem guten Spiel. Nun wartet an diesem Samstag (13.00 Uhr im Livestream auf sportschau.de) auf dem Bayern-Campus vor wohl nahezu ausverkauften Rängen die nächste große Standortüberprüfung.

An guten Tagen auf Augenhöhe

Während die Wolfsburgerinnen unwiderstehlich dem nächsten Meistertitel entgegenstreben, scheinen die Bayern eher verwundbar. Ist für die SGE der Eintritt in die jahrelang zementierte Phalanx der Topteams schon in dieser Runde möglich? Nicht vom Budget, aber von der sportlichen Qualität? Betrachtet man die erste Elf der SGE, dann kann diese an guten Tagen mit der Topformation der Bayern auf Augenhöhe spielen.

Ganz anders sieht es freilich in der Breite der jeweiligen Kader aus. Während die Süddeutschen lo­cker fünf Einwechselungen ohne Qua­litätsverlust vornehmen können, können die Hessinnen dies bei weitem nicht. Was zur Folge hat, dass die Herausforderinnen während des Spiels wenig(er) zulegen können und dass der Konkurrenzkampf um die Startelfplätze überschaubar ist.

Platz zwei verteidigen

„Es ist erfreulich zu sehen, wie die Kluft in den vergangenen Jahren bei Platzierungen und Punkten definitiv kleiner geworden ist. Das haben wir mit unserem inneren Kreis von selbst entwickelten Spielerinnen ge­schafft“, sagt Arnautis. „Dass wir nun nach zwölf Spieltagen Kopf an Kopf liegen, ist ein toller Schritt. Mal schauen, wann uns der nächste ge­lingt.“

Vor dem Match liegt die Eintracht bei einem mehr absolvierten Spiel einen Zähler vor den Bayern. Ziel sei es, am Samstag Tabellenplatz zwei zu verteidigen. Die Hessinnen haben mit 26 Punkten aus elf Partien ihre beste Hinserie seit neun Jahren gespielt – sehr wahrscheinlich ist, dass eine noch bessere Rückrunde nö­tig ist, um den FCB angreifen zu können.

Im Hinspiel in Frankfurt wa­ren die Münchnerinnen nach kurzer Vorbereitungszeit, einem neuen Trainer und neuem Spielsystem (was wieder korrigiert worden ist) noch nicht auf der Höhe ihrer Fähigkeiten. Anschließend ließen sie außer bei der Niederlage gegen den übermächtigen VfL nichts mehr anbrennen, sind mit nur drei Gegentreffern das defensivstärkste Team der Liga. Neuzugänge wie die englische Europameisterin Georgia Stanway sowie Führungskräfte wie die deutschen Na­tionalspielerinnen Lina Magull, Klara Bühl, Lea Schüller, Linda Dallmann oder Sydney Lohmann verdeutlichen die enorme individuelle Qualität.

Immerhin: Während die Eintracht mit einem 1:0-Sieg in Meppen das Spieljahr beginnen konnte, wird es für den FCB nach dem ausgefallenen Match in Potsdam ein Kaltstart in die Rückrunde. „Für uns wird es unwahrscheinlich wichtig sein, gerade in der Anfangsphase konsequent und konzentriert sowie mit Aggressivität zu agieren. Wir wollen wieder ein un­bequemer Gegner sein“, so Arnautis.

Eine wichtige Frage wird sein, ob sich Abwehrspielerin Sara Doorsoun nach wenigen Trainingseinheiten nach Verletzung einsatzbereit fühlt – und damit Sjoeke Nüsken mit ihrer Übersicht und Ruhe am Ball ins zen­trale Mittelfeld vorrücken kann. Frankfurter Prunkstück ist, wenn die mangelnde Chancenauswertung nicht wäre, die Offensive. Mit der Omnipräsenz einer Laura Freigang, der Athletik einer Nicole Anyomi, dem Torinstinkt einer Lara Prasnikar, der Wendigkeit einer Geraldine Reuteler und den Jokerqualitäten einer Shekiera Martinez lässt sich auch ei­nem FC Bayern Respekt einflößen.