Platzsturm von Problemfans in Lille

Französischer Fußball : Platzsturm von Problemfans in Lille

Französischer Fußball: Problemfans stürmen den Rasen in Lens Bild: dpa

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen haben Fans in Frankreich bei einem Erstliga-Spiel das Spielfeld gestürmt und sich handfeste Auseinandersetzungen geliefert. Bei der Partie zwischen RC Lens und Fußball-Meister OSC Lille rannten am Samstagabend Anhänger beider Klubs auf den Rasen und gingen sich gewaltsam an.

Nach rund einer halben Stunde war die Situation wieder unter Kontrolle, Medienberichten zufolge soll die Polizei auch Wasserwerfer eingesetzt haben. Nach Krisenberatungen wurde das Nordderby mit einer fortgesetzt und endete mit 1:0 (0:0) für die Gastgeber dank des Treffers von Przemyslaw Frankowski (74.). Sechs Personen erlitten laut offiziellen Angaben leichte Verletzungen, zwei Rowdys wurden vorläufig festgenommen. Beiden Vereinen aus dem Norden drohen jetzt Sanktionen. OSC Lille ist Champions-League-Gruppengegner des VfL Wolfsburg.

„Wir befinden uns noch im Prozess, um Klarheit über das Geschehene zu bekommen. Das Ganze ist verwirrend. Natürlich verurteilt Lens jede Art von Gewalt“, sagte Klub-Direktor Arnaud Pouille, „leider hat das Bild der Region durch die Vorkommnisse Schaden genommen.“

Wie RMC Sport berichtete, wird sich der Disziplinarausschuss des französischen Fußballbundes am Mittwochabend mit den Krawallen befassen und wahrscheinlich eine Untersuchung einleiten. Beiden Klubs könnten Sanktionen drohen wie etwa ein Verbot für die eigenen Fans, zum nächsten Spiel anzureisen.

Zur Halbzeit hatten Anhänger des OSC Lille versucht, in den Tribünenbereich der gegnerischen Mannschaft einzudringen, um die Lens-Fans anzugreifen, berichtete RMC Sport. In dem Moment seien Ultras von Lens aufs Spielfeld gestürmt, um zur Hilfe zu eilen, es habe einige Handgemenge, aber keine umfangreiche Auseinandersetzung gegeben. Die Bereitschaftspolizei drängte die Krawallmacher zurück.

Wie der Reporter eines anderen Senders aus dem Stadion berichtete, wurden mehrere blutüberströmte Verletzte per Krankenwagen aus dem Stadion von Lens gebracht. Einer von ihnen postete ein Foto mit blutverschmierten Kopf aus dem Krankenhaus. Er sei von einem Sitz am Kopf getroffen und ohnmächtig geworden.

Vor rund vier Wochen war es in der Ligue 1 zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem das Spiel zwischen dem OGC Nizza und Olympique Marseille abgebrochen werden musste. Marseille-Star Dimitri Payet hatte eine auf ihn geworfene Plastikflasche zurück auf die Tribüne gefeuert, woraufhin aufgebrachte Nizza-Anhänger das Spielfeld stürmten.

„Der Start in die Saison war nicht hilfreich. Wir müssen schnell die Situation analysieren. Dazu ist jeder aus dem Fußball aufgerufen, beginnend bei den Fans“, sagte die französische Sportministerin Roxana Maracineanu, ehemalige Schwimm-Welt- und Europameisterin sowie olympische Silbermedaillengewinnerin von 2000.