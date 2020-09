Beckenbauer wird 75 : Kaiser Franz II.

Noch zu seinem Siebzigsten war er ein anderer. Und das ist heute, zu Franz Beckenbauers 75. Geburtstag, das Problem. Gerade fünf Jahre sind vergangen, seit in zahlreichen Beiträgen zu seinem Geburtstag ein Mann und ein märchenhaftes Leben abgebildet wurden, die so nicht mehr existieren, wenn in diesen Tagen von Franz Beckenbauer die Rede ist: Ein Kaiser, eine Lichtgestalt, eine menschgewordene deutsche Erfolgsgeschichte.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

An seinem 75. Geburtstag drängen die Schattenseiten eines Lebens nach vorn, von denen viele meinten, es gäbe sie nicht. Manche hofften und wünschten, vielleicht auch er selbst, dass er die Magie besitze, um die Schatten zeitlebens zu bannen. Doch Franz Beckenbauers stark angegriffener Gesundheitszustand, der Schmerz um seinen vor einigen Jahren verstorbenen Sohn sind real. Ebenso wie die langen Schatten des Sommermärchens, das ihn vor knapp fünfzehn Jahren, bei der WM 2006, auf den Höhepunkt seines Schaffens getragen hatte. Dafür war Franz Beckenbauer geheime Pakte eingegangen, für die er nun, im hohen Alter, einen hohen Preis bezahlen muss. Einen, mit dem er vermutlich selbst nicht mehr gerechnet hat.

Die Justiz im Nacken

Die Justiz in Deutschland und der Schweiz ist in den vergangenen Jahren mit ihren mehr oder weniger ernsthaften Bemühungen, Licht in diese Angelegenheiten zu bringen, und eine Strafe gegen Beckenbauer auszusprechen, zwar weitgehend ins Leere gelaufen. Doch im Verlauf dieser Verfahren und zahlreicher Veröffentlichungen hat Franz Beckenbauer in den vergangenen Jahren etwas viel Wichtigeres eingebüßt, etwas, was kaum ein Mensch besitzt, und selbst er nicht bis in alle Ewigkeit: seine Unantastbarkeit. So sieht man erst heute den ganzen Beckenbauer. Und nicht nur die Bilder, die man immer von ihm sehen sollte. Und sehen wollte.

Geradezu märchenhaft waren diese Bilder, in die sich viele Deutschen über Jahre und Jahrzehnte verguckt und vielleicht auch ein bisschen verliebt hatten. Wenn sie sich das Leben Franz Beckenbauers ansahen, das sie neben ihrem eigenen nun seit mehr als einem halben Jahrhundert präsentiert bekommen. So schön waren sie, dass viele diese Beckenbauer-Bilder weiterhin bewahren wollen in sich. Selbst wenn sie zu schön waren, um wahr zu sein.

„Die letzten Jahre waren schon hart“

Es sind unvergessene Bilder von einem, der mit vielem, was er tat, nicht nur sich selbst, sondern auch andere immer wieder reich beschenkte: als größter aller deutschen Fußballspieler, der 1974 als Kapitän den WM-Titel holte, nach einer von ihm vorgenommenen Entmachtung des damaligen Bundestrainers; als mächtiger Teamchef, der bei seinem zweiten WM-Triumph 1990 jeden Spieler überragte; als CEO eines Sommermärchens, das ein Land beglückte und Beckenbauers Karriere in zuvor unbekannte Sphären hob. Doch die Geheimnisse, die eigentlich keine mehr sind, wie man überhaupt rankam an diese WM, behält er bis heute eisern für sich.

Auf die viele Menschen interessierende Frage, wie es ihm rund um seinen Geburtstag gehe, hat Franz Beckenbauer der „Bild“-Zeitung in diesen Tagen geantwortet: „Den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Was da alles war in den letzten Jahren. Mit den Operationen und auch mit der Geschichte 2006. Das hat mich schon sehr mitgenommen“, sagte er. Im selben Atemzug sagte er aber auch: „Ich sehe zwar, dass mittlerweile akzeptiert wird, dass da nichts war, aber die letzten Jahre waren schon hart.“ Dass da nichts war. Es gelingt Beckenbauer offenbar noch immer nicht, sich von dem Bild zu distanzieren, dass er zeitlebens von sich gezeichnet hat, und hat zeichnen lassen. Den ganzen Beckenbauer kann er und soll man immer noch nicht sehen. Vielleicht, so ist zu befürchten, gehört Beckenbauer sogar zu den Letzten, der an das Bild glaubt, das er von sich entstehen ließ.

Vielen Anhängern des Fußballs und von Franz Beckenbauer mag es vielleicht nicht gleichgültig sein, was in den vergangenen Jahren aus den verdunkelten Ecken seines Lebens und Wirkens ansichtig wurde, aber es ist für viele nicht wichtig, und auf keinen Fall das Entscheidende. Illusionen sind mächtig. Und schmerzhaft, wenn sie platzen.