Der Kaiser

Franz Anton Beckenbauer wurde am 11. September 1945 um 22.25 Uhr in der Haas-Klinik München-Giesing als Sohn des Postbeamten Franz Beckenbauer Sr. und dessen Frau Antonie geboren. 1959 begann er eine Ausbildung als Versicherungskaufmann bei der Allianz. Doch Fußball war stets seine Leidenschaft. Schon mit 19 debütierte Beckenbauer in der ersten Mannschaft des FC Bayern München. Und dann nahm eine einzigartige Karriere seinen Lauf. Bereits 1971 erschien im kicker ein Foto, das Beckenbauer in Wien neben der Büste von Kaiser Franz Joseph I. zeigt. Seitdem verfestigte sich für Beckenbauer „Kaiser“ als Name, Titel, Synonym.