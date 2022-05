Halbfinale der Europa League : Wie sich die Eintracht ihren großen Traum verwirklichen will

Erst der Rekord, dann die Rückkehr. Am Mittwoch ging es bei der Eintracht Schlag auf Schlag. Um punkt acht Uhr morgens vermeldete der Klub, dass es endlich geschafft ist: 100.000 Mitglieder hat die Frankfurter Eintracht nun – und Präsident Peter Fischer ist stolz wie Bolle. Genau drei Stunden später dann die sportlich wichtigste Meldung des Tages: Martin Hinteregger hat kein Fieber mehr. Der Frankfurter Abwehrchef kann an diesem Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League sowie bei RTL) beim nächsten großen Spiel dabei sein.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur.

Rückspiel im Halbfinale der Europa League, West Ham United aus der englischen Premier League zu Gast in der ausverkauften Arena im Frankfurter Stadtwald. Ein Spiel, das die Massen bewegt, eine Region elektrisiert – und für den Klub die ganz große Chance ist, nach dem 2:1 vor einer Woche in London tatsächlich das Ticket für den Sehnsuchtsort Sevilla zu lösen. Die andalusische Hauptstadt ist Ausrichter des Finales, die Eintracht kennt sich dort aus in Südspanien, wo sie schon im Achtelfinale bei Real Betis gespielt und gewonnen hat – und sie will dorthin zurück.

„Von der ersten Sekunde an spielen wir auf Sieg“, sagte Oliver Glasner gut 30 Stunden vor dem Anpfiff gegen West Ham. Der Trainer der Eintracht kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht mit dem entscheidenden K.-o.-Spiel gegen die Hammers. „Wir haben große Lust und große Freude“, sagte er – und der neben ihm auf dem Pressepodium in den Katakomben der Arena sitzende Sebastian Rode pflichtete seinem Trainer bei. „Das ist ein absolutes Highlight“, sagte der Kapitän und versprach: „Wir wollen alles geben und es schaffen, ins Finale zu kommen.“

Die Voraussetzungen dafür sind gegeben. Dank des vorzüglichen Ergebnisses aus dem Hinspiel reicht der Eintracht schon ein Unentschieden gegen West Ham. Darauf zu spielen verbietet sich aber für die Frankfurter, denn es ist viel zu gefährlich. Auch jetzt auf Sieg also, gab Glasner als Parole aus. Wie schon in all den vorangegangenen Begegnungen auch.

In der Bundesliga ist es seiner Mannschaft mehr schlecht als recht gelungen, diesem Anspruch gerecht zu werden. Denn als Tabellenelfter steht die Eintracht im Niemandsland des Klassements. Ganz anders aber die Lage in der Europa League. Dort ist es bis jetzt noch keinem Team gelungen, Glasners Mannschaft zu besiegen. Deshalb also: Hält die Serie, geht die Traumreise weiter zum Finale am 18. Mai nach Sevilla.

Dass Hinteregger rechtzeitig wieder fit ist und sich bereit fühlt, sich den physisch überlegenen Engländern ein zweites Mal entscheidend in den Weg zu stellen, ist eine gute Nachricht für die Eintracht. Dass über Jesper Lindström Ähnliches nicht gleichfalls gesagt werden kann, ist das letzte personelle Fragezeichen. „Es wird ein Fotofinish“, sagte Glasner über den aktuellen Zustand seines angeschlagenen Angreifers. Muskuläre Probleme im Oberschenkel hindern den flinken Dänen seit Tagen daran, seiner stürmischen Arbeit nachzugehen. Sein möglicher Ausfall wäre eine Schwächung. Glasner sagte: „Für das Rückspiel benötigen wir in allen Bereichen eine bessere Leistung.“

Auch der Frankfurter Fußballlehrer weiß um die Auswärtsstärke der Hammers, die sich im Viertelfinale durch ein beeindruckendes 3:0 bei Olympique Lyon die Spielberechtigung für das Halbfinalduell mit der Eintracht geholt haben. „Schon die Partie in London war ein hartes Stück Arbeit“, sagte Glasner über das 2:1. Und Rode ahnt schon jetzt, „dass wir wieder hellwach sein müssen“. So wie die Eintracht das in den zurückliegenden Europapokalspielen halt immer gewesen ist. „Wir sind das Ganze pragmatisch angegangen“, sagte der Spielführer. „Von Runde zu Runde. So wächst ein Glaube.“

Der Glaube in die eigenen Fähigkeiten ist besonders bei Daichi Kamada groß. Der sensible Japaner, der im Gegensatz zur Europa League im Kerngeschäft Bundesliga weit hinter seinen Möglichkeiten geblieben ist, ist der Mann, der mit seinen Toren und Ideen immer wieder den Unterschied gemacht hat. „Daichi ist für uns ein ganz wichtiger Verbindungsspieler“, sagte Glasner am Mittwoch. „Immer wieder findet er die Räume, in denen er angespielt werden kann. Er ist mit und gegen den Ball sehr intelligent. In Europa spielt er eine herausragende Saison.“

So wie der Rest seiner Frankfurter Spielkameraden, denen es wie auf Knopfdruck bislang immer wieder gelungen ist, über sich hinauszuwachsen. „Bei uns hat sich ein Selbstvertrauen entwickelt“, sagte Glasner. „Gepaart mit den Fans, besteht ein Glaube in unser Spiel. Ein Glaube, der gefühlt und gelebt werden muss.“ Auf dem bisherigen Zenit seiner Schaffenskraft als Fußballlehrer angekommen, sagte der in Frankfurt so glücklich gewordene Österreicher: „Das eigene Stadion kann dir Energie geben.“

Gegen West Ham wird es mit 48.000 Besuchern ausverkauft sein. Unter ihnen jede Menge Prominenz. Die Spitzen von UEFA, DFB und DFL werden live dabei sein. Ebenso auch ehemalige Trainer, Spieler und Weggefährten der Eintracht. Das Halbfinale als großes Familientreffen – für den Klub soll es zum sportlichen Spektakel werden.

Elfter in der Bundesliga, Fünfter im Fanranking – und demnächst sogar Erster in der Europa League? Am Tag, an dem die Eintracht die Marke von 100.000 Mitgliedern geknackt und sich damit hinter dem FC Bayern, Schalke 04, Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln positioniert hat, zeigte sich Präsident Fischer hocherfreut. „Eintracht Frankfurt zählt zu den größten Sportvereinen Deutschlands und der Welt“, sagte er und sprach von einem „besonderen Meilenstein. Natürlich hat uns der sportliche Erfolg unserer Profimannschaft geholfen – sei es der Pokalsieg 2018 oder unsere unvergesslichen Reisen durch Europa.“ Die Sehnsucht ist groß: Eine unvergessliche Reise soll es in dieser Saison noch geben. Sevilla lockt – die Hammers stehen im Weg.