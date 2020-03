Ärger bei Werder Bremen : „Kann ich Ihnen auch Gelb geben, Herr Zwayer?“

Nichts wie weg hier. Der Reflex, den Ort einer Niederlage fluchtartig zu verlassen, funktionierte bei Werder Bremen nach dem 0:2 im Viertelfinale im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt nicht. Ganz im Gegenteil. Nach dem Ausscheiden aus dem nationalen Cupwettbewerb bleiben die Verlierer noch bis Freitag in Hessen.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. F.A.Z.

Weil der Bremer Tross am späten Mittwochabend nicht mehr zurück in die Heimat gekommen wäre, entschlossen sich Trainer Florian Kohfeldt und die Seinen, gleich länger in Frankfurt im Quartier zu bleiben, ehe sie von dort direkt nach Berlin zum nächsten Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) fliegen werden.

Zuvor gibt es einiges zu verarbeiten. Die Niederlage an sich machte Werder zu schaffen. Die Bremer nutzten ihre Chancen nicht und verloren durch Frankfurter Tore von André Silva (45.+6) per Elfmeter und Daichi Kamada (60.) in einem „packenden Pokalspiel“, wie Kohfeldt befand. „Wir werden uns schütteln und alle Kraft auf die Liga legen.“ Doch so leicht wird das nicht sein, denn nicht nur den Trainer beschäftigten vor allem zwei Szenen in der Partie, die lange nach Anpfiff für Diskussionsstoff sorgten: der erste Treffer und die wohl schwere Verletzung von Ömer Toprak.

Der Bremer Abwehrspieler war in der Nachspielzeit von Filip Kostic mit einer Grätsche böse getroffen worden. Der Eintracht-Spieler sah umgehend die Rote Karte. Lange lag Toprak auf dem Rasen und wurde medizinisch versorgt. Kohfeldt berichtete später, dass Verdacht auf Wadenbeinbruch bestehe. „Bei seiner Verletzungshistorie kann es für ihn kaum dramatischer sein“, sagte sein Trainer. „Der Junge hat so gekämpft, um dieses Jahr wieder dabei zu sein.“ Toprak, der erst im Sommer als Leihgabe aus Dortmund kam, absolvierte wegen zwei Verletzungen im vergangenen Jahr bisher nur 13 Spiele für Werder und wird im Abstiegskampf womöglich nun für den Rest der Saison ausfallen.

Vorwürfe erhoben die Bremer nicht. „Das war natürlich keine kluge Aktion. Ich will in der Szene aber auch Filip Kostic nicht in eine Ecke stellen“, sagte Kohfeldt zu später Stunde, als sein verletzter Spieler schon im Krankenhaus war. „Kostic hat sich nach dem Spiel sofort entschuldigt und war in Kontakt zu Ömer. Ganz ehrlich: Das ist Fußball.“ Zuvor hatte Toprak nach Ansicht seines Coaches „überragend gespielt. Das ist extrem bitter, vor allem, weil das Spiel ja schon fast beendet war“, sagte Kohfeldt. Werder-Geschäftsführer Frank Baumann wollte Übeltäter Kostic ebenfalls „nichts unterstellen“.

Der Ärger der Bremer richtete sich eher auf Schiedsrichter Felix Zwayer und sein Team inklusive des Videoassistenten Christian Dingert. Der gab kurz vor der Halbzeit den Hinweis auf ein Handspiel des Werder-Außenverteidigers Ludwig Augustinsson im Strafraum, das sonst niemand wahrgenommen hatte. „Hier im Stadion sind über 50.000 Leute. Keiner der Zuschauer oder der Spieler hat irgendwas gesehen. Dann beginnt die forensische Suche“, klagte Kohfeldt. Zwayer sah sich die knifflige Szene lange am Monitor an und entschied dann auf Elfmeter für Frankfurt. Silva traf, Bremen schäumte.

Leonardo Bittencourt bekam sich nach dem kurz später folgenden Pausenpfiff kaum mehr ein und sah die Gelbe Karte für seinen Protest beim Schiedsrichter. Auf dem Weg vom Spielfeld stellte sich Kohfeldt in den Weg von Zwayer und wurde auch verwarnt. Der Trainer sagte später lapidar: „Ich wollte Dialog, er wollte keinen.“ Auf dem Weg in die Kabine fragte Kohfeldt, wie über Mikrofone zu hören ist, offenbar noch süffisant: „Kann ich Ihnen auch Gelb geben, Herr Zwayer?“ Der äußerte sich bei TV-Sender Sky. „Er (Kohfeldt) hat sich einfach unsportlich reklamierend verhalten. Es ist nicht zielführend, einem Schiedsrichter auf dem Weg in die Kabine unsportlich zu begegnen.“

Zwayer erklärte zudem, wie es zum Elfmeter kam. „Ich hatte zu dem Vorgang keine Wahrnehmung. Dann wurde das Spiel wegen eines Fouls unterbrochen. Ich bekam dann aber relativ schnell ein Signal aus Köln (wo Dingert vor dem Monitor sitzt, Anmerkung der Redaktion)“, sagte er. „Mir wurde empfohlen, sich die Bilder nochmal anzusehen. Dann habe ich auf Strafstoß entschieden.“ Das verärgerte Kohfeldt. „Ich äußere mich zu dem Thema stets dezidiert und bin niemand, der das immer grundsätzlich auf die Schiedsrichter schiebt. Aber meiner Meinung nach hätte eine klare Fehlentscheidung vorliegen müssen. Die habe ich nicht gegeben gesehen.“

Augustinsson war nach einem Flankenball mit den beiden Frankfurtern Timothy Chandler und Silva zum Kopfball gegangen. Dabei berührte der Ball seine Hand. Absicht ließ sich dem Schweden kaum unterstellen. „Ich habe den Ball gesehen und bin zum Kopfball hochgesprungen“, sagte Augustinsson. „Deswegen war mein Arm so weit oben. Die Regel ist leider so, dennoch ist es sehr enttäuschend.“ Sein Abwehrkollege Kevin Vogt sah im sogenannten Videobeweis ein „leidiges Thema. Der Schiedsrichter steht da und schaut sich das zwei Minuten später an. Aber du musst diese Szene abschütteln, auch wenn sie uns belastet und du erstmal Wut in dir trägst.“

Mehr zum Thema 1/

Sein Trainer überlegte genau, wie er sich später, als die unmittelbaren Emotionen verflogen waren, äußerte. „Ich will dazu nicht viel sagen, sonst stehe ich wieder als Nörgler da. Ich habe mich in den letzten zwei Jahren zu genug solcher Szenen geäußert“, sagte Kohfeldt. Er verwies explizit auf das Aus im DFB-Pokal-Halbfinale vor knapp einem Jahr gegen den FC Bayern. Seinerzeit gab der Schiedsrichter auch einen umstrittenen Elfmeter gegen Bremen, der letztlich zur bitteren Niederlage führte. Damals sah sich der Referee die Szene nicht nochmal am Bildschirm an, sondern vertraute seiner Einschätzung in der ersten Wahrnehmung. „Damit kann ich leben“, sagte Kohfeldt. „Heute ist es schwer.“