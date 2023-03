Aktualisiert am

Für die Nationalelf steht der nächste Test an. Bundestrainer Hansi Flick plant gegen Belgien keine Experimente. Der Bundesliga-Gipfel zwischen Dortmund und Bayern spielt in seinen Planungen keine Rolle.

Doppelt trifft besser: Niclas Füllkrug und Timo Werner werden wohl auch gegen Belgien von Beginn an stürmen. Bild: picture alliance/dpa

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird im Länderspiel gegen Belgien (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nationalmannschaft und bei RTL) mit Serge Gnabry und Thilo Kehrer in der Startelf antreten. Sie ersetzen in Mittelfeld und Abwehr den erkrankten Kai Havertz und den leicht verletzten Nico Schlotterbeck, die am Sonntag vorzeitig vom DFB-Team abgereist waren und beim 2:0 gegen Peru zur ersten Elf gezählt hatten.

Im Angriff sollen abermals Niclas Füllkrug und Timo Werner als Doppelspitze agieren. „Wir gehen davon aus, dass wir in der Formation spielen – mit den beiden vorne.“ Ansonsten kündigte Flick noch „ein, zwei Änderungen“ an. „Wir machen wenig Wechsel“, sagte Flick am Montag nach dem Abschlusstraining auf dem Frankfurter DFB-Campus.

„Emre hat es gut gemacht“

Im defensiven Mittelfeld dürfte wieder der Dortmunder Emre Can an der Seite von Kapitän Joshua Kimmich agieren. „Emre hat es gut gemacht“, sagte Flick zum Rückkehrer in die Nationalmannschaft.

Ob Josha Vagnoman, Malick Thiaw und Felix Nmecha zur ihrem Länderspiel-Debüt kommen, ließ der Bundestrainer offen. Rücksicht auf das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) nimmt Flick nicht: „Wir machen keinen Plan, wer wie viele Minuten spielt.“

Schlotterbecks Abreise aufgrund muskulärer Probleme, sagte Flick, sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. „Meine Information ist, dass er in zwei, drei Tagen wieder auf dem Platz stehen wird“.

Der Innenverteidiger sollte Borussia Dortmund am Samstag damit zur Verfügung stehen. Der 23-Jährige war gegen Peru kurz vor dem Ende mit Problemen im linken Oberschenkel ausgewechselt worden.

Mehr zum Thema 1/

Belgien stuft Flick als „anderes Kaliber“ als Peru ein. „Fußballerisch ist es eines der besten Teams“, sagte der Bundestrainer. Auf den „ersten Schritt“ gegen Peru solle der zweite nach der WM-Enttäuschung in Qatar folgen. „Ganz klar ist der Fokus, dass wir dieses Spiel erfolgreich bestreiten wollen“, sagte Flick.