Finale in Europa League : Deutschland wird Eintracht-Fan

Auf einmal sollte Danny da Costa wieder wichtig werden. Seine Fähigkeiten als Verteidiger hat der 28-Jährige in dieser Saison nicht allzu oft im Dress der Eintracht zeigen dürfen, im Sommer trennen sich die Wege zwischen Klub und Profi, der dann nach Mainz geht. Doch an diesem speziellen Abend um kurz vor 23 Uhr war die Abwehrkraft des früheren Publikumslieblings und heutigen Dauerreservisten auch in Frankfurt plötzlich gefragt. Sicherheitskräfte der Arena waren aufgeregt zur Ersatzbank der Hessen geeilt gekommen, weil sie sahen, was sich hinter dem Torwart von West Ham United abzeichnete.

Fans der Frankfurter strömten aus ihrem Block und machten Anstalten, zu Tausenden ihre angestammten Beobachterplätze zur verlassen und selbst eine Hauptrolle im Mittelpunkt des Geschehens auf dem Rasen einzunehmen. Die Eintracht-Offiziellen schickten da Costa und Teammanager Christoph Preuß vor, um deeskalierend auf die Menge einzureden und so vielleicht noch verhindern zu können, dass es zum Äußersten kommt. Nach wenigen Metern sah das Duo die Unmöglichkeit des Versuchs ein, drehte ab – und fand sich kurz darauf inmitten der feiernden Masse auf dem Spielfeld wieder.