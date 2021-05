Manchester Uniteds De Gea : Der untröstliche spanische Torwart des englischen Verlierers

Am dritten Elfmeter von Paco Alcacer war er mit den Fingerspitzen dran, unten rechts aus Sicht von Torwart David de Gea. Nutzte aber nicht, der Ball war drin. Zum vierten fehlte auch nicht viel, diesmal unten links, da traf Alberto Moreno. Wieder drin. Und so ging es weiter: elf Schüsse kamen im Elfmeterschießen aufs Tor von Manchester Uniteds Keeper de Gea, keinen einzigen konnte er entschärfen. Nicht mal den seines Konterparts Geronimo Rulli, den schon gar nicht. Der Torwart des FC Villareal verwandelte mit Vollspann in den Winkel zum 11:10 im Stechen des Finales der Europa League.

Alle zehn Feldspieler beider Mannschaften hatten zuvor verwandelt, ein solch treffsicheres Elfmeterschießen hatte die Fußball-Welt wohl noch nicht gesehen. Und dann musste de Gea ran. Der in schwarzem Torwart-Outfit gekleidete Spanier in Diensten von Manchester United lief schon etwas verhalten an, vier zögerliche Schritte zum Punkt und dann ein zwar plaziertes, aber schwaches Schüsschen mit rechts in die vom Schützen aus gesehen rechte Ecke. Der in knalliges orange gehüllte Rulli tauchte nach links, wehrte den Ball zur Seite ab, und das Finale war entschieden.

„Ich hatte noch nie einen glücklicheren Tag als heute“, jubelte Villareals Torwart anschließend. Auch wenn ein einziger abgewehrter Elfmeter bei elf Schüssen keine Meisterleistung für einen Keeper darstellte. Doch der eine „Safe“ reichte für den Titelgewinn, der zugleich der erste Finalsieg in der Vereinsgeschichte des spanischen Provinzvereins bedeutete. Und zudem hatte er seinen eigenen Elfmeter mit Wucht und Überzeugung in den Winkel gehämmert.

Als Lohn des Erfolgs darf Villarreal in der kommenden Saison in der Champions League mitspielen. „Ich werde es genießen und mich dann erholen“, sagte Erfolgstrainer Unai Emery, der bereits mit dem FC Sevilla dreimal die Europa League gewonnen hatte. Er kündigte eine intensive Vorbereitungszeit an. Allerdings später: „Jetzt feiern wir.“

Seinem Gegenüber Ole Gunnar Solskjaer war die Partylaune gründlich verdorben, obwohl Manchester United eine gute sportliche Entwicklung und keine schlechte Bilanz vorweisen kann. Sein Team wurde Zweiter in der Premier League, nun Zweiter in der Euopa League. Doch Trainer Solskjaer weiß, was wirklich zählt: Titel. „Es ist keine erfolgreiche Saison“, sagte er als Fazit der ganzen Spielzeit, über deren Wohl und Wehe letztlich ein Elfmeter richtete: „So ist das im Fußball. Manchmal entscheidet ein Schuss eine Saison.“

In der regulären Spielzeit hatte Gerard Moreno (29.) für Villarreal getroffen, Edinson Cavani (55.) war der Ausgleich für Manchester United gelungen, das sich in der zweiten Halbzeit fast erdrückenden Ballbesitz erarbeitete, diesen aber nicht siegbringend umsetzen konnte. Im Elfmeterschießen zeigten sich die Schützen dann ausgesprochen zielsicher. Die ersten 21 Schützen trafen, ohne dass es übermäßig knapp war. Viele setzen den Ball hoch an, kein einziger musste mit Hilfe von Pfosten oder Latte ins Tor gewunken werden. Beiden Torhütern boten sich nicht viele Chancen, einen Ball zu halten. Doch die Körpersprache von de Gea zeugte auch nicht von der rechten Überzeugung, dass er einen Schuss abwehren könnte. Mal ließ er sich zu früh verladen, mal sprang er aussichtslos hinterher.

Ausgerechnet der spanische Keeper des englischen Klubs verursachte mit seinem Fehlschuss dann den Sieg des spanischen Außenseiters. Für den 30-Jährigen, der bereits seit 2011 das Tor von Manchester United hütet, und dessen Marktwert auf 25 Millionen Euro geschätzt wird, ein Albtraum – und es war bereits das zweite traumatische Elfmeterschießen für ihn in einem wichtigen Spiel. Bei der Weltmeisterschaft 2018 verlor der 1,92 Meter große Hüne mit der spanischen Nationalmannschaft gegen Russland das Achtelfinale im Elfmeterschießen mit 3:4. De Gea hatte auch in diesem Stechen keinen einzigen Ball gehalten – aber wenigstens musste er damals nicht selbst verschießen.