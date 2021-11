FIFPRO-Studie zu Missbrauch : „Eine Kultur des Schweigens im Fußball“

Etliche Missbrauchsfälle im Fußball wurden zuletzt bekannt. Die Spielergewerkschaft FIFPRO schlägt in einem Bericht Alarm: Gerade der Fußball sei ein Hochrisikoumfeld, in dem Augen verschlossen werden.

Angesichts der Berichte über sexuellen Missbrauch im Fußball auf allen Kontinenten hat die Spielergewerkschaft FIFPRO auf die alarmierenden, Missbrauch begünstigenden Strukturen und unzulängliche Abhilfemaßnahmen im Fußball hingewiesen. „Fußball ist ein Hochrisikoumfeld mit inadäquaten Kontrollen“, heißt es in dem zehn Seiten umfassenden Papier.

Zum Mangel an Wissen, der in „fast allen Sportverbänden“ vorherrsche, denen es zudem „manchmal eher um den Schutz der eigenen Reputation geht als um die Bedürfnisse der Opfer oder das Lernen aus Fehlern“, seien die vorgesehenen Ermittlungs- und Aufarbeitungsprozesse unbrauchbar und ähnlich wie bei Rassismusvorfällen existiere eine „Null-Toleranz-Strategie“ nur auf dem Papier.

„In der Praxis sehen wir das Gegenteil: zu oft werden im Sport vor Verfehlungen die Augen verschlossen. Trainern wird erlaubt, still und leise weiterzuziehen, ohne Transparenz und ohne zur Verantwortung gezogen worden zu sein. So können sie neue Aufgaben annehmen und Spielern Leid zufügen. Fußballspieler und Fußballspielerinnen berichten mit großer Häufigkeit von einer undurchdringlichen Kultur des Schweigens, in der Mitarbeiter voll und ganz wissen, was vor sich geht, aber nie darüber sprechen.“

Risiken von Grund auf verstehen

Der Bericht sei in keiner Weise umfassend, sagte FIFPRO-Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann, verdeutliche aber, was „wir und die Spielerinnen und Spieler erlebt haben und was passieren muss. Das Schweigen muss aufhören!“ Die Spielervertretung, der 64 Mitgliedsverbände in aller Welt angehören, empfiehlt den Verantwortlichen der Fußballverbände, einen Kulturwandel von oben einzuleiten, das Wohlergehen der Spielerinnen und Spieler in den Mittelpunkt zu rücken und das Ausmaß und den Umfang des Problems anzuerkennen.

Dazu gehöre auch, die dem Fußballgeschäft immanenten Risiken von Grund auf zu verstehen. Dazu gehöre der riesige Pool an Nachwuchsspielern, „der oftmals aus ungeschützten jungen Menschen mit schwachem sozioökonomischen Hintergrund besteht, die darauf hoffen sich und ihre Familien aus der Armut zu ziehen“. Zudem sei es im Frauenfußball in zahlreichen Fällen so gewesen, dass Spielerinnen Verträge oder Stipendien gegen die Gewährung sexueller Gefälligkeiten versprochen wurden. Dies sei besonders dort der Fall, wo der Frauenfußball noch nicht professionalisiert ist.

Entscheidend sei zudem, dass sich Fußballverbände multidisziplinäre Expertise zulegten, um bei der Aufarbeitung Erfolg zu haben und zu eine Retraumatisierung der Opfer vermeiden. Schlechte, nicht von unabhängiger Stelle geführte Untersuchungsmechanismen, die Opfern intransparent erscheinen, könne deren Leid zudem verschlimmern.

Keinesfalls dürften Machtverhältnisse repliziert werden, die Opfer unter Druck setzten. Internationale Verbände müssten finanzielle Hilfe für nationale Fußballverbände an klare Bedingungen und messbare Ziele knüpfen, um sicherzustellen, dass die Gelder nicht die Machtstrukturen festigten, die Missbrauch ermöglichen. Wiederholt sei Geld aus Fördermitteln im Umfeld von Missbrauchsfällen verwendet worden. Der Bericht nennt einen Fall, dem der Internationale Fußball-Verband FIFA einem Mitgliedsverband Geld aus einem Entwicklungsfonds zur Verfügung gestellt hatte, dass dann mit Missbrauchsfällen im Zusammenhang stand.

Weiterhin fordert FIFPRO die Veranstalter von Mega-Sportevents auf, die Vergabe von Welt- und Europameisterschaften und Olympischen Spielen an die Einhaltung von Bedingungen zu knüpfen. Wenn ein Land nicht belegen könne, dass es ein „robustes und maßgeschneidertes Untersuchungskonzept“ aufgezogen habe, um gegen mögliche Missbrauchsfälle vorzugehen, dürfe es nicht Gastgeber einer solchen Veranstaltung werden. FIFPRO kündigte an, bis Ende des Jahres eine Kampagne zu starten, die über akzeptablen Umgang mit Spielerinnen und Spielern aufklären und verdeutlichen soll, wo die Grenze zu missbräuchlichem Verhalten überschritten wird.