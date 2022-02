Aktualisiert am

Reaktion auf Krieg in Ukraine : FIFA und UEFA schließen Russland von allen Wettbewerben aus

Der Weltfußballverband Fifa und der europäische Fußballverband UEFA schließen russische Mannschaften von allen Wettbewerben aus. Das teilen die Verbände mit. Zudem kündigt die UEFA ein Ende ihres Sponsorenvertrags mit dem russischen Energieriesen Gazprom an. „Die Entscheidung gilt ab sofort und umfasst alle bestehenden Verträge, einschließlich der UEFA Champions League, der UEFA-Nationalmannschaftswettbewerbe und der UEFA EURO 2024", heißt es in einer Mitteilung. Der Vertrag war seit 2012 in Kraft und soll etwa 40 Millionen Euro pro Saison wert sein. Eine Stellungnahme von Gazprom liegt nicht vor.

FIFA und UEFA teilten mit, dass ihre Entscheidung „bis auf Weiteres" gelte, sie bedeute jedoch definitiv das Aus für die Endrunde in Qatar für den Gastgeber der WM 2018. Russland hätte in den WM-Play-offs am 24. März gegen Polen antreten sollen. Der polnische Verband hatte allerdings bereits ausgeschlossen, zu diesem Spiel anzutreten. Neben den Gegnern bei den WM-Playoffs – Polen, Tschechien und Schweden – verkündeten auch die Fußballverbände von Dänemark, Norwegen und der Schweiz einen derartigen Schritt.

Erst am Sonntag hatte die FIFA entschieden, dass Russland vorerst keine internationalen Fußball-Wettbewerbe mehr auf eigenem Gebiet austragen darf. Heimspiele der Sbornaja sollten demnach nur noch auf neutralem Boden und ohne Zuschauer stattfinden. Nun beabsichtigt der Weltverband noch härtere Sanktionen für das Land.

RB Leipzig zieht nach dem Ausschluss russischer Mannschaften indes kampflos ins Viertelfinale der Europa League ein. Einen Ersatzgegner wird es nicht geben, wodurch der Bundesliga-Vizemeister automatisch unter den letzten Acht steht.

Leipzig war zuvor als Gruppendritter aus der Champions League abgestiegen und hatte sich in der Zwischenrunde der Europa League gegen Real Sociedad San Sebastian durchgesetzt.