Mit seinem Traumtor per Fallrückzieher hat der beinamputierte Pole Marcin Oleksy für einen emotionalen Höhepunkt bei der FIFA-Gala The Best gesorgt. Der 35-Jährige wurde am Montagabend für den Treffer im Spiel der nationalen Amputierten-Liga seines Heimatlandes für Warta Posen mit dem Puskas-Award für das schönste Tor des Jahres 2022 ausgezeichnet. Oleksy hatte sich bei der Aktion auf seinen Krücken in die Luft geschwungen und den Ball rückwärts zum Tor in die Maschen geschossen.

Die Gäste im Salle Pleyel in Paris reagierten mit Jubel und großem Applaus, als der Video-Clip der spektakulären Aktion mehrfach gezeigt wurde. Oleksy ließ bei der Abstimmung unter anderem den sehenswerten Scherenschlag-Treffer des Brasilianers Richarlison bei der WM in Qatar im Gruppenspiel gegen Serbien hinter sich.

Auch Iraner Ali Daei bei FIFA-Gala

Ein anderer hatte nur eine Nebenrolle, aber eine mit Symbolkraft: Der iranische Rekord-Nationalspieler Ali Daei hat als Gast bei der FIFA-Weltfußballerwahl ein Zeichen gesetzt. Auf seiner ersten Auslandsreise nach seiner Kritik an dem repressiven Regierungskurs im Iran stand der ehemalige Bundesliga-Profi von Bayern München, Arminia Bielefeld und Hertha BSC bei der Übergabe des Fair-Play-Preises an Fußball-Profi Luka Lochoschwili im Salle Pleyel mit auf der Bühne.

Daei und seine Familie waren zuletzt immer wieder von den iranischen Behörden unter Druck gesetzt worden. Ende Dezember wurden seine Frau und seine Tochter an der Ausreise gehindert. Die Justiz warf Daeis Ehefrau vor, sich bei der jüngsten Protestwelle im Land mit „kontrarevolutionären“ Demonstranten solidarisiert zu haben.

Auch Daei hatte sich nach dem Beginn der landesweiten Proteste Mitte September mit den Demonstranten solidarisiert. Deswegen war sein Reisepass von den Behörden vorübergehend beschlagnahmt worden. Nun konnte sich Daei als Gast des Weltverbandes auf der internationalen Fußball-Bühne zeigen.

Die jüngsten Proteste gegen den repressiven Regierungskurs und das islamische Herrschaftssystem im Iran hatten die politische Führung des Landes in eine der schwersten Krisen seit Jahrzehnten gestürzt. Auslöser war der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini. Sie starb Mitte September im Polizeigewahrsam, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen des Verstoßes gegen islamische Kleidungsvorschriften festgenommen worden war.

Flick und Neuer für Messi

Bundestrainer Hansi Flick und Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer haben bei der FIFA-Wahl zum Weltfußballer für Lionel Messi gestimmt. Das geht aus den Wahllisten hervor, die der Weltverband kurz nach der Kür am späten Montagabend in Paris komplett veröffentlichte. Stimmberechtigt bei der Auszeichnung des besten Fußballers sind neben den Nationaltrainern und Spielführern jedes FIFA-Mitgliedslandes auch Fans und ausgewählte Journalisten.

Flick und Neuer hatten wie ihre Kollegen drei Stimmen, mit denen in der Rangfolge 5 und 3 Punkte sowie 1 Zähler vergeben werden. Neuer wählte Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain auf Platz zwei, seinen ehemaligen Klubkollegen Robert Lewandowski setzte er auf den dritten Rang. Auch Flick setzte den polnischen Stürmer – den er einst in München trainierte – auf Platz drei, Zweiter wurde bei ihm der Kroate Luka Modric. Im Gesamtranking kamen Mbappé und Karim Benzema auf die Plätze hinter Messi.

Mehr zum Thema 1/

Das Wahlverhalten gleicht jedes Jahr einem Sportpolitikum. Messi votierte als argentinischer Kapitän für seinen brasilianischen Klubkollegen Neymar vor Mbappé und Benzema. Sein Nationalcoach Lionel Scaloni wählte Messi vor Julian Alvarez und Luka Modric. Der französische Kapitän Hugo Lloris stimmte wiederum für Mbappé vor Benzema und Messi. Nationalcoach Didier Deschamps verteilte seine Punkte wie Lloris.

Für Portugal stimmte nicht Messis langjähriger Trophäenrivale Cristiano Ronaldo ab, der erstmals seit Jahren nicht für das Finale nominiert war, sondern Verteidiger Pepe – und zwar für Mbappé, Modric und Benzema. Deutsche Fußballer wurden von keinem Trainer oder Kapitän unter den besten Drei genannt. Bayern-Profi Sadio Mané und Jude Bellingham von Borussia Dortmund erhielten als einzige Bundesliga-Profis mehrere Stimmen.