FC Südtirol sorgt für Aufsehen : Italienischer Fußball mit deutscher Note

Aktualisiert am

Auf seinem Sportgelände trainierte einst das DFB-Team: Der FC Südtirol könnte nun als erster deutschsprachiger Fußballklub in die italienische Serie B aufsteigen. Es wäre eine Sensation.

Vor der WM 2018 bereitete sich die deutsche Nationalelf in der Sportzone Rungg in Eppan vor. Bild: picture alliance / GES/Markus Gilliar

Ein deutschsprachiger Fußballverein, der in die Serie B der italienischen Liga aufsteigt: Es wäre eine Sensation, die dem FC Südtirol an diesem Sonntag, dem letzten Spieltag der Saison, gelingen könnte. Schon am Wochenende hätte sich der Tabellenführer den Aufstieg sichern können. Das Duell mit Calcio Padova war als bisher wichtigstes Spiel der Vereinsgeschichte beworben worden. Doch es blieb beim 0:0 gegen den Tabellenzweiten.

Wenige Tage vor dem entscheidenden Spiel war jedoch die Champions League präsent auf dem Trainingsgelände des Drittligavereins. Spieler der Jugendmannschaft stritten sich: Mit lauten „Villarreal“-Rufen in Richtung der Bayern-Fans unter ihnen wurde wenig charmant an das Ausscheiden des deutschen Meisters am Vorabend erinnert.