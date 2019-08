Liverpools Torhüter : Adrián von Fan verletzt

Aktualisiert am

Dem FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp droht der Ausfall von Torhüter Adrián im Ligaspiel beim FC Southampton. Der erst vor der Saison geholte Spanier, der beim Supercup gegen den FC Chelsea den verletzten Stammtorhüter Alisson Becker vertrat und mit einer Fußparade beim Elfmeterschießen den 5:4-Erfolg festhielt, leidet an einer Verletzung am Sprunggelenk. Zugezogen hat sie sich der 32-Jährige nach dem Jubel über seinen gehaltenen Elfmeter.

„Als wir alle zusammen beim Jubeln waren, sprang ein Anhänger in uns hinein, er wurde von einigen Sicherheitsleuten verfolgt, rutschte aus und trat ihm (Adrián, d. Red.) gegen den Knöchel“, beschrieb Klopp die Szene (siehe Video, ab 0:25). „Verrückt. Gestern war er geschwollen. Heute sagt er, es sei viel besser, aber wir müssen sehen. Abgesehen davon war es eine großartige Nacht für ihn.“

Adrián ist nur als Vertreter des brasilianischen Nationalspielers Becker vorgesehen, der sich eine Wadenverletzung zugezogen hatte und mehrere Wochen ausfällt. Liverpool verpflichtete den vereinslosen, ehemaligen West-Ham-Profi, nachdem der bisherige Ersatztorhüter Simon Mignolet zurück in seine belgische Heimat gekehrt war.

Fällt Liverpools Held vom vergangenen Mittwoch aus, dürfte es wahrscheinlich zum nächsten Einsatz eines zuvor noch vereinslosen Profis kommen. Nach der Verletzung Beckers holten die „Reds“ Andy Lonergan. Der 35 Jahre alte Keeper hatte sich während der Saisonvorbereitung beim FC Liverpool fit gehalten, nachdem sein Vertrag beim Zweitligaklub FC Middlesborough nicht verlängert wurde. Sollte er morgen spielen, wäre er der älteste Brite im 21. Jahrhundert, der sein Debüt in der Premier League gibt.

Liverpools eigentlicher dritter Torhüter, der erst 20 Jahre alte Ire Caoimhin Kelleher, kurierte gerade erst eine längere Armverletzung aus. Klopp sagte: „Er ist noch nicht zu einhundert Prozent im Training. Die letzten eineinhalb Wochen war er noch nicht voll dabei. Er muss heute trainieren, und dann treffen wir eine Entscheidung.“

Für Liverpool ist es bereits das dritte Mal in Serie, dass ein Fan während eines europäischen Endspiels auf das Feld stürmt. Auch bei den vergangenen beiden Champions-League-Finals kam es zu solchen Vorfällen, weshalb der Verein nun eine Erklärung an die Uefa abgegeben habe. „Es ist nicht witzig“, sagte Klopp. „Ich mag es, dass wir keine Zäune in den Stadien haben. Aber dieser Verantwortung müssen sich die Fans auch bewusst sein.“ Wenn einer sich nicht im Zaun halten könne, müssten das die Fans um sie herum tun, forderte er. Auch im englischen Community Shield gegen Manchester City und im ersten Spiel der aktuellen Premier-League-Saison gegen Norwich gab es Menschen, die aufs Feld gerannt waren.