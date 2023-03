Zwischen Ekstase und Entsetzen liegen manchmal nur ein paar Meter. So zum Beispiel beim Rekordsieg des FC Liverpool gegen Manchester United am Sonntagnachmittag. Während Liverpools Trainer Jürgen Klopp in seiner Coachingzone mit jedem Tor seiner Mannschaft ausgelassener, ja, ungläubiger jubelte, wurde sein Gegenüber Erik ten Hag im Liverpooler Dauerregen immer blasser, bis er so aussah, als hätte er etwas Falsches gegessen.

7:0 – so hoch hatte Liverpool seinen alten Rivalen nie zuvor besiegt. Schlimmer noch aus Sicht von United: Sechs der sieben Tore erzielte Liverpool in der zweiten Halbzeit. 45 Spielminuten, in denen schwer vorstellbar war, dass beide Klubs in derselben Liga spielen.