Klopp-Team als Problemfall : Für Liverpool läuft mittlerweile alles schief

Aktualisiert am

Nach der klaren Niederlage im Topspiel gegen Manchester City ist der Titel in der Premier League für den FC Liverpool sehr unwahrscheinlich. Und an allen Ecken gibt es Probleme für Trainer Jürgen Klopp.

Im Jugend- und Amateurfußball bringen Trainer ihren Torhütern und Abwehrspielern schon seit Urzeiten bei: Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, dann schieß ihn zur Not ins Maisfeld. Nun ist die Premier League weit entfernt von den Bolzplätzen der Amateure, aber manchmal sind die alten Ratschläge auch auf höchstem Niveau die besten.

Hätte Liverpools normalerweise auch spielerisch so starker Torwart Alisson am Sonntagabend den Tipp beherzigt, hätte er nicht durch zwei desaströse Fehlpässe innerhalb von vier Minuten zwei Gegentore verschuldet. Der FC Liverpool hätte das Spiel gegen Manchester City dann vielleicht nicht verloren – und wäre nach dem 1:4 im Kampf um die englische Meisterschaft vielleicht nicht ganz so weit abgeschlagen.