Kritik von Klopp : „Wir sind nicht im Traumland“

Teammanager Jürgen Klopp (53) vom FC Liverpool hat nach dem Aus im englischen Ligapokal gegen den FC Arsenal die mangelnde Chancenauswertung seiner Reds bemängelt. „Wenn es in 90 Minuten einen Sieger gegeben hätte, hätten wir es sein sollen – aber wir sind nicht im Traumland“, sagte Klopp, nachdem der komplett umgekrempelte Meister das Viertelfinale nach einem 4:5 im Elfmeterschießen verpasst hatte: „Man muss ein Tor erzielen.“ Nach 90 Minuten hatte es 0:0 gestanden.

Doch so wurde der deutsche Torwart Bernd Leno zum sportlichen Helden des Abends für die Londoner. „Bernd Leno war wirklich gut. Als wir ihn brauchten, war er da“, sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta: „Man braucht eine Top-Einzelleistung, um in Anfield zu gewinnen.“ Und die zeigte Leno mit zwei parierten Schüssen im Elfmeterschießen. „Ich glaube wirklich an Bernd. Ich kenne ihn sehr gut“, sagte Arteta.

Arsenal, das den Ligapokal seit 1993 nicht mehr gewonnen hat, entwickelt sich damit zunehmend zum Liverpool-Schreck. Innerhalb von nur elf Wochen haben die Gunners nun drei ihrer letzten vier Begegnungen mit Liverpool gewonnen und sich auch für das Aus in der Vorsaison im Ligapokal revanchiert. „Hierher zu kommen und mit Entschlossenheit und Mut zu spielen, ist ein großer Schritt vorwärts für das Team“, sagte Arteta: „Sie sind auf dem richtigen Weg.“

Leno hielt die Elfmeter von Divock Origi und Harry Wilson, Liverpools Schlussmann Adrian konnte nur gegen Mohamed Elneny parieren. Damit revanchierten sich die Gunners nur drei Tage nach der 1:3-Niederlage im Ligaspiel beim Meister. In der vergangenen Saison hatte sich Liverpool im Liga-Pokal noch im Elfmeterschießen gegen Arsenal durchgesetzt. Damals hatten beide Klubs in der regulären Spielzeit beim 5:5 ein Spektakel abgeliefert.

Der FC Barcelona gewann derweil in Spanien auch sein zweites Spiel in der Primera Division unter dem neuen Trainer Ronald Koeman. Die Katalanen siegten am Donnerstag bei Celta Vigo 3:0 (1:0). Jungstar Ansu Fati war mit seinem Führungstreffer (11.) abermals maßgeblich am Erfolg beteiligt. Schon zum Auftakt beim 4:0 gegen den FC Villarreal hatte der 17-Jährige zweimal getroffen.

Der zweite Treffer für Barcelona resultierte aus einem Eigentor von Lucas Olaza (51.). In der Nachspielzeit traf noch Sergi Roberto (90.+5). Dabei musste Barca nach einer Gelb-Roten Karte für Clement Lenglet lange in Unterzahl agieren (42.). Der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen fällt nach seiner Knie-Operation weiter aus und wurde durch Neto ersetzt.