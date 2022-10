Niederlage in Premier League : Krise von Klopps FC Liverpool spitzt sich zu

Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool einen weiteren Dämpfer in der englischen Premier League kassiert. Beim Tabellenführer FC Arsenal verlor der kriselnde Klub mit 2:3 (1:2) und hat als Zehnter nun bereits einen Rückstand von sechs Punkten auf die Champions-League-Ränge. Die Gunners an der Spitze sind gar 14 Punkte entfernt.

Klopps Team genügten Treffer durch Darwin Nunez (34.) und Roberto Firmino (53.) nicht. Gabriel Martinelli (1. Minute) und Bukayo Saka (45.+5, 76./Foulelfmeter) schossen Arsenal zum achten Sieg im neunten Spiel. Von einer solchen Bilanz kann Liverpool nur träumen: Die Reds haben lediglich zwei Erfolge auf dem Konto. Am kommenden Sonntag (17.30 Uhr bei Sky) geht es zudem gegen Meister Manchester City mit Torgarant Erling Haaland.

Nach dem frühen Rückstand, als Martinelli gleich die erste Gelegenheit nutzte, zeigte Liverpool eine starke Reaktion: Neuzugang Nunez, bislang zumindest glücklos, verwertete eine Hereingabe von Luis Diaz zum umjubelten Ausgleich. Doch wenig später lagen die Reds wieder zurück. Nach einem Konter durfte der englische Nationalspieler Saka freistehend abschließen.

Arsenal blieb nun die gefährlichere Mannschaft und drängte auf den dritten Treffer. Martin Ödegaard (50.) vergab eine gute Chance – auf der Gegenseite traf inmitten dieser Phase der frühere Hoffenheimer Firmino zum 2:2. Auf das zweite Tor von Saka, der einen Strafstoß nervenstark verwandelte, hatte Klopps Mannschaft keine Antwort mehr.

Stürmerstar Haaland setzte am Tag zuvor seine atemraubende Torserie fort. Er steuerte beim souveränen 4:0 (2:0) am Samstag gegen den FC Southampton ein Tor bei. Im neunten Ligaspiel stehen damit schon 15 Treffer zu Buche. In allen Wettbewerben hat der norwegische Ausnahmestürmer schon 20-mal getroffen.

„Ich bin so enttäuscht von ihm, er keine drei Tore gemacht“, witzelte City-Teammanager Pep Guardiola und ergänzte dann ernsthaft: „Die Erwartungen an ihn sind so hoch, dass jeder denkt, er schießt drei oder vier Tore in jedem Spiel.“ Gegen Southampton sei er „auch wieder dagewesen und hat getroffen. Er hat uns damit erneut geholfen“.

Joao Cancelo (20.) hatte das 1:0 für die Citizens erzielt, Phil Foden (32.) und Riyad Mahrez (49.) erhöhten. Dann schlug Haaland (65.) zu. Mit 23 Punkten ist City Zweiter hinter Spitzenreiter Arsenal (24). Für die Guardiola-Mannschaft war es der dritte Sieg in der Premier League in Serie. Nationalspieler Ilkay Gündogan gehörte nicht der Startelf an und wurde auch nicht eingewechselt.

Etwas schwerer tat sich der FC Chelsea beim 3:0 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers. Nationalspieler Kai Havertz (45.+3) erlöste nach zähem Beginn die Blues mit seinem Treffer zum 1:0. Der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic (54.) und Armando Broja (90.) sorgten für die weiteren Treffer von Chelsea.