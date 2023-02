Klopp kündigt Änderungen in Liverpool im Sommer an

Angesichts der nächsten Enttäuschung hat Trainer Jürgen Klopp beim FC Liverpool abermals Aktivitäten nach dieser Saison angekündigt. Nach dem 0:0 bei Crystal Palace in der Premier League am Samstag stellte der deutsche Coach fest: „Es ist völlig klar, dass wir im Sommer etwas machen müssen. Im Moment müssen wir da einfach durch.“

Drei Tage nach der 2:5-Heimniederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid war das Unentschieden in London ein weiterer Rückschlag für Liverpool im Rennen um den Einzug in die europäische Königsklasse. Klopp zeigte Verständnis für mögliche Kritik und Enttäuschung am Auftritt gegen Crystal Palace, stellte aber auch fest: „Es sah aus, als wenn wir das Spiel verloren hätten – das haben wir nicht.“ Seine Mannschaft hatte in der Partie Pech mit zwei Lattentreffern.

„Darüber wird es keine großen Filme geben“

Klopp räumte mit Blick auf die bisherigen Leistungen in dieser Spielzeit aber auch ein: „Das wird nicht die Saison in den Geschichtsbüchern, auf die die Leute immer wieder und wieder schauen wollen. Darüber wird es keine großen Filme geben.“ Das Team des 55-Jährigen hat mittlerweile 21 Punkte weniger als Spitzenreiter FC Arsenal

Der verteidigte die Tabellenführung in der Premier League erfolgreich. Durch das 1:0 (0:0) am Samstag bei Leicester City hat das Team von Trainer Mikel Arteta nach 24 Spielen 57 Punkte. Der englische Fußballmeister und Verfolger Manchester City folgt mit einem Rückstand von zwei Punkten bei einem Spiel mehr mit 55 Punkten. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann – inklusive eines Tores von Erling Haaland – beim AFC Bournemouth souverän 4:1 (3:0).

Nach einer größtenteils ereignislosen ersten Hälfte widerlegte Arsenal die zuletzt häufig gezeigte Schwäche, nicht effektiv genug vor dem gegnerischen Tor zu sein. Nach Zuspiel von Leandro Trossard schoss der brasilianische WM-Teilnehmer Gabriel Martinelli vor den Augen von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate direkt nach Wiederanpfiff das Tor zur 1:0-Führung. Mit dem Treffer in der 46. Minute nährte Martinelli die Titelhoffnung der „Gunners“ weiter.

Manchester City und der starke Kapitän Ilkay Gündogan hatten nach dem 1:1 am vergangenen Mittwoch bei RB Leipzig im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League keine Probleme mit dem Tabellenvorletzten aus Bournemouth. Der ehemalige Dortmunder Haaland traf nach 15 Minuten zunächst die Latte, Argentiniens Weltmeister Julian Alvarez brachte danach den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.

Die Gäste drängten auf weitere Tore und wurden belohnt: Haaland mit seinem 27. Liga-Saisontreffer (29. Minute), Phil Foden (45.) und Chris Mepham (51./Eigentor) erhöhten auf 4:0. Jefferson Lerma verkürzte auf 1:4 (83.). Haaland stellte durch seinen Treffer bereits am 25. Spieltag einen Rekord auf: Noch nie erzielte ein City-Spieler in einer Premier-League-Saison mindestens 27 Treffer, dem Norweger bleiben noch 13 Partien, um die Bestmarke weiter auszubauen. Gündogan stand 55 Minuten auf dem Feld.