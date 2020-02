Premier League : 4:0 – Liverpool ist einfach nicht zu stoppen

25. Spiel, 24. Sieg: Jürgen Klopp stürmt mit dem FC Liverpool weiter dem Meistertitel in der englischen Premier League entgegen. Beim 4:0 (0:0) im Heimspiel gegen den FC Southampton taten sich die weiterhin ungeschlagenen Reds nur vor der Pause schwer und vergrößerten letztlich eindrucksvoll den Vorsprung auf „Verfolger“ Manchester City zumindest bis Sonntag auf 22 Punkte. City muss dann auswärts bei Tottenham Hotspur ran.

Für Liverpool waren Alex Oxlade-Chamberlain (47.), Jordan Henderson (60.) und der ägyptische Starstürmer Mohamed Salah per Doppelpack (72./90.) erfolgreich. In der Schlussphase hatte das vom ehemaligen Bundesliga-Coach Ralph Hasenhüttl trainierte Southampton der Liverpooler Übermacht nichts mehr entgegenzusetzen. Im nächsten Spiel am 15. Februar muss die Klopp-Elf bei Norwich City ran. Die Mannschaft des deutschen Trainers Daniel Farke kam am Samstag bei Newcastle United zu einem 0:0, bleibt aber mit fünf Punkten Rückstand auf den Vorletzten FC Watford (2:3 gegen Everton) Schlusslicht.

Zuvor war der FC Chelsea trotz des ersten zweifachen Torerfolgs in einem Spiel vom deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger zum dritten Mal in Serie sieglos geblieben. Beim Tabellendritten Leicester City kamen die viertplazierten Blues am Samstag nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus und liegen weiter acht Punkte hinter Leicester zurück.

Abwehrspieler Rüdiger, der im Oktober 2018 das letzte seiner zuvor drei Premier-League-Tore erzielt hatte, brachte die Gäste kurz nach der Pause nach einer Ecke per Kopf in Führung (46.). Das Überraschungsteam aus Leicester drehte durch Treffer von Harvey Barnes (54.) und Ben Chilwell (64.) das Spiel, ehe Rüdiger nach einem Freistoß abermals mit dem Kopf zur Stelle war (71.).

Mehr zum Thema 1/

Spaniens Rekordmeister Real Madrid festigte derweil mit einem Sieg im Stadtderby gegen Atlético Madrid seine Tabellenführung in der Primera División. Die Königlichen setzten sich am Samstag dank des Treffers von Stürmer Karim Benzema in der 56. Minute mit 1:0 (0:0) durch. Nach dem 14. Saisonerfolg hat Real sechs Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen FC Barcelona. Der Meister kann am Sonntag zum Abschluss des 22. Spieltages mit einem Heimsieg über UD Levante aber wieder auf drei Punkte heranrücken.

Nach einer Gedenkminute für den tödlich verunglückten Basketballstar Kobe Bryant dominierte Real die Anfangsphase mit viel Druck. Verteidiger Sergio Ramos hatte in den ersten zehn Minuten zwei Chancen – es waren aber die einzigen für Real in der ersten Halbzeit. Atlético kam dann besser ins Spiel, doch Vitolo (18. Minute) scheiterte an Keeper Thibaut Courtois, Angel Correa (23.) traf nur den Pfosten.

Reals Mittelfeldspieler Toni Kroos wurde in der Halbzeit ausgewechselt, für den deutschen Nationalspieler kam Vinicius Junior. Der 19-Jährige leitete die Führung mit einem Pass auf Ferland Mendy ein, der wiederum mit einem Querpass Benzema perfekt bediente. Der Treffer stärkte Real, das nun die Partie im Griff hatte. Atlético fiel offensiv nichts Konstruktives ein und verlor verdient.