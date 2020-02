FC Liverpool im FA-Cup : Klopp fehlt und schickt schöne Grüße

Jürgen Klopp war am Dienstagabend nicht einmal im Stadion, als sein FC Liverpool im FA Cup ins Wiederholungsspiel gegen das drittklassige Team von Shrewsbury Town musste – und trotzdem war der deutsche Fußballtrainer präsent. Dieses Mal aber ging es nicht darum, wie Klopp die Mannschaft auf Erfolg getrimmt hatte. Und natürlich, wegen seiner Abwesenheit, auch nicht um seinen Enthusiasmus am Spielfeldrand. Sondern darum, dass er und der gesamte Premier-League-Kader der Liverpooler mit Unterstützung der Klubführung ein Pflichtspiel sozusagen geschwänzt hatten, um eine Pause einzulegen.

Nach dem 2:2 in Shrewsbury Ende Januar wurde gemäß des englischen Pokal-Formats ein zweites Spiel in Liverpool angesetzt, um eine Entscheidung herbeizuführen. Dieses fiel nun ausgerechnet in die von der Premier League in diesem Jahr eingeführte Winterpause, die der Erholung der Profis dienen soll; eine Unterbrechung des Ligabetriebs über Weihnachten und Silvester gibt es in England nicht. Und Klopp wollte sich und seinem Team die ohnehin nur knapp zweiwöchige Ruhephase nicht nehmen lassen. „Wir müssen uns um das Wohlergehen der Spieler kümmern“, sagte er zur Begründung.

Statt der ersten Mannschaft trat also ein Liverpooler U-23-Team an; wobei Coach Neil Critchley eine Startelf aufbot, die mit einem durchschnittlichen Alter von 19 Jahren und 102 Tagen als die bisher jüngste in die Vereinsgeschichte einging. Rechtsaußen Harvey Elliott ist sogar erst 16 Jahre alt und war dennoch einer von nur zwei Liverpool-Spielern, die schon in der Premier League zum Einsatz gekommen sind. Vor mehr als 52.000 Fans im Anfield Stadium, davon 8000 aus dem nicht weit entfernten Shrewsbury, siegten die Teenies aus Liverpool 1:0, wobei die Entscheidung durch ein Eigentor eine Viertelstunde vor Schluss fiel.

Im Achtelfinale trifft der FC Liverpool jetzt auf den FC Chelsea. U-23-Trainer Critchley sagte, Klopp habe vor dem Spiel für den Fall eines Sieges angekündigt, der eine oder andere Nachwuchsspieler werde auch in der nächsten Pokalrunde die Chance bekommen, sich auf der großen Bühne zu präsentieren. Ein kluger Zug: So kann man ein Team motivieren, ohne selbst ganz nah bei ihm zu sein. Klopp, der das Spiel am Laptop verfolgt und seinem Stellvertreter zwischendurch Nachrichten geschickt haben soll, war nach Critchleys Worten „begeistert“ von der Leistung.

Für seine Entscheidung, dem Spiel fernzubleiben, war Klopp jedoch teils heftig kritisiert worden. Andy Holt, Eigentümer des Drittligavereins Accrington Stanley, wurde auf Twitter besonders deutlich, als er Klopp „Schande“ vorwarf. Er könne nicht verstehen, wie Männer wie Klopp und Klubs wie der FC Liverpool so unsolidarisch mit den Vereinen in den Niederungen des Ligensystems sein könnten, für die es im FA Cup nicht nur um Ruhm geht, sondern im Erfolgsfall auch um viel Geld. „Das ist reine Selbstsucht in höchstem Maße“, schrieb Holt. Auch der „Guardian“ bemerkte in einem Kommentar, Klopps „Heiligenschein“ sei durch die Sache verrutscht: Der FA Cup habe nicht nur eine lange Tradition, sondern sei darüber hinaus ein wahrhaftig „egalitärer Wettbewerb“, der speziell den kleinen Klubs Aufmerksamkeit und Geld beschere – „und die Chance, zu träumen“.

Mehr zum Thema 1/

Klopp verteidigte sich. Er wisse schon, dass er sich mit seiner vermeintlichen Geringschätzung dieses Fußballwettbewerbs bei den Engländern nicht gerade beliebt mache, aber die neue Winterpause müsse einen festen Platz im englischen Fußballkalender finden; und wenn man nie für etwas einstehe, dann werde sich auch nie etwas ändern – „auch wenn es anfangs nicht so war, geht es jetzt ums Prinzip“.

Für die Liverpooler geht es durch den Einzug ins FA-Cup-Achtelfinale in dieser Saison weiterhin um drei mögliche Titel, zusätzlich zu Uefa-Supercup und Fifa-Klub-WM. Die Tabelle der Premier League führen sie mit 22 Punkten Vorsprung vor Manchester City an, die erste Meisterschaft seit 30 Jahren ist ihnen kaum noch zu nehmen. In der Champions League treten sie als Titelverteidiger im Achtelfinale gegen Atlético Madrid an. Bis zum nächsten Ligaspiel gegen Norwich City haben sie noch einige Tage Pause. Anders als Shrewsbury, das schon am Samstag wieder gefordert ist – es wird sein 40. Saisonspiel sein. Trainer Sam Ricketts nahm die Aufregung um Klopp gelassen. Gefragt, was er an Klopps Stelle täte, antwortete er lachend: „Ich läge am Strand in Dubai.“