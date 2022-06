Klopp bejubelt Núñez-Transfer : „Ein wundervoller Spieler“

Der Transfer des uruguayischen Fußball-Nationalspielers Darwin Núñez zum FC Liverpool ist perfekt. Dies bestätigte der englische Meisterschaftszweite am Dienstag.

Núñez (22) kommt von Benfica Lissabon und erhält beim Klub des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp einen „langfristigen“ Vertrag.

Der Außenstürmer soll bis zu 100 Millionen Euro kosten. Bereits am Montag hatte Benfica die grundsätzliche Einigung über den Transfer bekannt gegeben.

Klopp: „Aufregend“

„Das sind wunderbare Neuigkeiten, ich bin jedem im Klub dankbar, dass dieser Transfer über die Bühne gegangen ist“, sagte Klopp: „Darwin ist schon jetzt ein wundervoller Spieler – und er hat noch immer so viel Potenzial, um noch besser zu werden.“

Die Zusammenarbeit mit Núñez werde „aufregend“, so der 54 Jahre alte Klopp: „Sein Alter, seine Hingabe, sein Hunger, sich noch zu steigern. Er glaubt an unser Projekt und an das, was wir als Klub vorhaben.“

Die Vereinbarung zwischen beiden Klubs sieht eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro vor, die durch Bonuszahlungen auf 100 Millionen Euro anwachsen kann. Damit würde er zum Rekordtransfer Liverpools aufsteigen und Abwehrstar Virgil van Dijk ablösen, der knapp 85 Millionen Euro kostete.

In Liverpool soll Núñez Stürmerstar Sadio Mane ersetzen, der die Reds verlassen will und wohl vor einem Wechsel zum deutschen Meister Bayern München steht.

„Ich bin sehr glücklich, hier in Liverpool zu sein. Das ist ein wirklich großer Klub“, sagte Núñez: „Ich kann es kaum erwarten, für diesen Verein zu spielen. Ich habe gegen Liverpool gespielt und viele Spiele von ihnen in der Champions League gesehen. Und das ist genau mein Stil des Fußballs.“