Probleme bei Klopps Team : Das steckt hinter dem Fehlstart des FC Liverpool

Nie startete Liverpool unter Jürgen Klopp schlechter in eine Saison als in diesem Jahr. Wie konnte das nur passieren? Die Probleme sind vielfältig. Sadio Manés Abgang zum FC Bayern ist nur ein Grund.

Der FC Liverpool kommt einfach nicht vom Fleck. Nach drei Saisonspielen steht der Klub des deutschen Trainers Jürgen Klopp in der Tabelle der Premier League nur auf dem 16. Platz – mit gerade einmal zwei von neun möglichen Punkten. Einem 2:2 gegen Aufsteiger Fulham und einem 1:1 gegen Crystal Palace folgte am vergangenen Montag eine 1:2-Niederlage gegen den alten Rivalen Manchester United.

Es ist der schlechteste Auftakt in eine neue Saison, seit Klopp vor fast sieben Jahren seinen Job an der Anfield Road antrat. Das Gerede um einen Fehlstart dürfte zwar schnell wieder verstummen, sollte Liverpool an diesem Samstag (16.00 Uhr MESZ bei Sky) den AFC Bourne­mouth besiegen. Aber wäre die Premier League die Formel 1, würden die führenden Autos jetzt bereits durch die erste Schikane sausen, während Liverpool mit rauchendem Motor in der Startposition verharrt.