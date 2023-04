Jürgen Klopp drückt seinem Trainerkollegen David Moyes die Daumen – aus einem kuriosen Grund. „Ich schaue nicht so viel auf andere Klubs, aber in diesem besonderen Fall – wenn West Ham David Moyes rausschmeißen würde, wäre ich der älteste Teammanager in der Premier League. Und das würde ich gerne vermeiden“, sagte der Coach des FC Liverpool am Dienstag augenzwinkernd.

„Ich drücke die Daumen, David muss bleiben!“, ergänzte der 55-Jährige vor dem Duell bei den Hammers am Mittwoch (20.45 Uhr bei Sky). Er kenne Moyes seit sieben Jahren, betonte Klopp, „er macht einen unglaublichen Job. Wir erkennen ihre Qualität, das ist ein super schwieriges Spiel für uns.“

Klopp hofft auf Europapokalplatz

Moyes, der am Dienstag 60 Jahre alt wurde, betreut West Ham seit Neujahr 2020 zum zweiten Mal, gewann aber nur neun seiner 31 Ligaspiele in dieser Saison. Die Hammers haben sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. In der Conference League steht der Europapokalsieger der Pokalsieger von 1965 aber im Halbfinale. Gegner dort ist AZ Alkmaar.

Der FC Liverpool hat derweil weiterhin eine Chance auf die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Die Mannschaft von Trainer Klopp, die eine wechselhafte Saison spielt, erkämpfte sich zuletzt zu Hause ein 3:2 gegen den Abstiegskandidaten Nottingham Forest. Damit bleiben die Reds sieben Spiele vor Saisonende in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen.

Der Portugiese Diogo Jota mit zwei Toren und der Ägypter Mohamed Salah trafen in Anfield in einem unterhaltsamen Spiel für die Gastgeber. Forest gelang nach beiden Jota-Toren quasi postwendend der Ausgleich. Der ehemalige Liverpooler Neco Williams und Morgan Gibbs-White trafen jeweils nach Einwürfen für die Gäste aus Nottingham. Forest, mit den früheren Bundesliga-Profis Orel Mangala (Stuttgart) und Moussa Niakhaté (Mainz), ließ anschließend mehrere hochkarätige Gelegenheiten zum erneuten Ausgleich ungenutzt.

Liverpool verbesserte sich durch den Heimerfolg auf Platz sieben der Premier-League-Tabelle. Der Rückstand der Reds auf den Fünften Tottenham Hotspur und damit auf einen Europa-League-Startplatz beträgt nur drei Punkte. Bis zu Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions League nötig wäre, sind es allerdings neun Punkte.

Mehr zum Thema 1/

Der kriselnde englische Klub FC Chelsea muss unterdessen im Derby gegen den FC Brentford am Mittwoch (20.45 Uhr bei Sky) auf Nationalspieler Kai Havertz verzichten. Der 23-Jährige habe weiterhin Probleme am Knie, sagte Teammanager Frank Lampard am Dienstag. Havertz soll gegen Ende der Woche wieder verfügbar sein. Damit könnte er bereits am kommenden Dienstag beim FC Arsenal wieder zum Einsatz kommen.

Schlimmer erwischt hat es die englischen Nationalspieler Reece James und Mason Mount, die beide bis Saisonende ausfallen. Rechtsverteidiger James hat eine Oberschenkelverletzung, Offensivspieler Mount müsse laut Lampard wegen einer Beckenblessur operiert werden.