Neuanfang in der Premier League: Gemeinsam mit Jürgen Klopp soll Jörg Schmadtke den FC Liverpool neu aufstellen. Zuletzt hatte der altgediente Bundesliga-Manager in Wolfsburg gewirkt.

Der Wechsel von Jörg Schmadtke zum englischen Fußball-Spitzenklub FC Liverpool ist perfekt. Die Reds bestätigten am Dienstag, dass der langjährige Bundesliga-Manager vom 1. Juni an neuer Sportdirektor wird. Der 59-Jährige Schmadtke folgt beim Klub des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp auf Julian Ward, der nach mehr als einem Jahrzehnt im Verein ausscheidet. Bereits in der vergangenen Woche hatten Medien über den bevorstehenden Deal berichtet.

Über die Vertragslaufzeit machte der FC Liverpool keine Angaben. In den vergangenen Medienberichten war zunächst von einer auf drei Monate beschränkten Zusammenarbeit während des Sommer-Transferfensters bis Ende August die Rede. Über ein weiterführendes Schmadtke-Engagement beim LFC solle im Anschluss entschieden werden. „Wir haben vereinbart, dass ich erst einmal bis Ende der Transferzeit als Sportdirektor arbeite, danach setzen wir uns zusammen und schauen, wie es weitergeht“, sagte Schmadtke der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung: „Natürlich war Jürgen Klopp auch ein wichtiger Baustein, schließlich hat er sportlich das Sagen.“

Der FC Liverpool hatte die vergangene Saison nur als Tabellenfünfter abgeschlossen und verpasste zum ersten Mal seit der Saison 2016/17 die Teilnahme an der Champions League. Die Reds werden in der kommenden Saison stattdessen nur in der Europa League antreten. Schmadtke muss nun gemeinsam mit Klopp einen Umbruch moderieren. Frühere Leistungsträger wie Roberto Firmino und James Milner sowie der ehemalige Leipziger Naby Keita, der sich in Anfield nicht durchsetzen konnte, verlassen den Verein.

Schmadtke, der zuvor auch als Manager bei Alemannia Aachen, Hannover 96 und dem 1. FC Köln gearbeitet hatte, war zuletzt viereinhalb Jahre lang als Geschäftsführer des VfL Wolfsburg tätig. Der ehemalige Torhüter, der zu seiner aktiven Zeit für Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, den SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach im Tor stand, hatte sein Manager-Amt in Wolfsburg im Januar aufgegeben und sich eigentlich schon in den Ruhestand verabschiedet.

Schmadtke bringe „eine Fülle von Wissen und Erfahrung“ mit, sagte Mike Gordon, Präsident der Fenway Sports Group, die den Klub besitzt: „Jörg wird mit unserer Fußballabteilung zusammenarbeiten, um Jürgen Klopp weiterhin zu unterstützen, im Einklang mit unserem kontinuierlichen Bestreben, den Verein in allen Bereichen weiterzuentwickeln“.