Aktualisiert am

Zwei Spiele in zwei Tagen in zwei Wettbewerben

Terminnot für FC Liverpool : Zwei Spiele in zwei Tagen in zwei Wettbewerben

Klopp zur Klub-WM: „Die Fifa hat gesagt, dass wir dort sein müssen. Also werden wir dort sein.“ Bild: dpa

Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool wird sein Ligapokal-Viertelfinale bei Aston Villa am 17. Dezember bestreiten – und tags darauf das Halbfinale bei der millionenschweren Klub-WM in Doha (Qatar) spielen. Darauf einigten sich die Klubverantwortlichen mit der englischen Fußball-Liga (EFL).

Die Entscheidung sei „kein ideales Szenario, aber ein Ergebnis, das im besten Interesse des Wettbewerbs, unserer Gegner und uns selbst getroffen wurde“, heißt es in einem von den Reds veröffentlichten Statement. „Die Fifa hat gesagt, dass wir dort sein müssen. Also werden wir dort sein“, sagte Teammanager Jürgen Klopp über die Verpflichtung, in der Wüste antreten zu müssen.

Die Mammutaufgabe will Klopp mit zwei unterschiedlichen Kadern angehen. Im Ligapokal dürften deshalb fast ausschließend Ersatz- und Jugendspieler zum Einsatz kommen. Ob Klopp dabei selbst auf der Bank sitzen wird, blieb zunächst offen.

Wegen der Terminkollision hatte der 52-Jährige zuvor mit einem Boykott des Ligapokals gedroht und die EFL für ihren Rahmenterminkalender kritisiert, nach dem die Viertelfinals in der Woche ab dem 16. Dezember ausgetragen werden müssen.

„Wenn du einen Spielplan aufstellst und an einem Termin nicht alle Mannschaften teilnehmen können, ist das Problem der Spielplaner. Ich hoffe, sie machen sich rasch Gedanken“, hatte der 52-Jährige getönt und angekündigt: „Wir werden nicht das Opfer dieses Problems sein. Wenn sie keinen anderen Termin für unser Spiel finden, können wir in der nächsten Runde nicht antreten.“

Im Achtelfinale hatte Liverpool den FC Arsenal mit 5:4 im Elfmeterschießen bezwungen - nach 90 Minuten hatte es 5:5 gestanden.