Ärger um FC Fulham : Fans in England ignorieren Corona-Regeln völlig

Nach dem Aufstieg des englischen Fußball-Traditionsklubs FC Fulham in die Premier League haben die Fans der Cottagers ausgiebig, aber ohne Rücksicht auf geltende Corona-Regeln gefeiert. Schon während des Spiels hatten sich Hunderte Fulham-Anhänger rund um das Craven Cottage, das Stadion der Londoner, versammelt. Nach dem 2:1 nach Verlängerung im Play-off-Finale gegen den FC Brentford im Wembley-Stadion kannte die Freude keine Grenzen mehr. Die Fans lagen sich in den Armen und sangen, Alkohol floss, aber Masken waren nicht zu sehen.

In Großbritannien hat sich die Corona-Situation in den vergangenen Tagen in einigen Teilen des Landes deutlich verschlechtert, Lockerungen wurden gestoppt. Laut Zahlen der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität haben sich in Großbritannien inzwischen mehr als 300.000 Menschen mit dem Virus infiziert, mehr als 46.000 sind gestorben. Damit ist das Vereinigte Königreich das am stärksten von der Pandemie betroffene Land in Europa.

Fulham kehrte durch den Erfolg gegen Brentford nach einem Jahr zurück in die höchste englische Spielklasse. Dank der üppigen Fernsehgelder in der Premier League spült der Aufstieg rund 150 Millionen Euro in die Kassen Fulhams. Trainer Scott Parker hatte nach dem geglückten Wiederaufstieg Tränen in den Augen. „Wir steigen in die beste Liga der Welt auf, mit den besten Spielern, den besten Mannschaften“, sagte der frühere Fulham-Profi.

Parker hatte das Team im Februar 2019 zunächst interimsweise übernommen, den Abstieg damals aber nicht mehr verhindern können. „Letztes Mal wurden einige klare Fehler gemacht“, gab der Coach zu und versicherte: „Wir werden daraus lernen.“ Linksverteidiger Joe Bryan, der den Klub aus West-London mit zwei Toren in der Verlängerung (105. Minute/117.) in die Premier League geschossen hatte, war außer sich. „Ich kann nicht glauben, dass wir es direkt wieder hoch geschafft haben“, sagte er.

Trotzdem gab sich der zweifache Torschütze nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den Lokalrivalen FC Brentford am Dienstagabend bescheiden. „Ich bin nicht der Held“, sagte Bryan, während seine Teamkollegen auf dem Rasen des menschenleeren Wembley-Stadions lautstark feierten, „jeder einzelne von denen ist das – und die Fans und die Leute drumherum, die uns die ganze Saison unterstützt haben.“

Fulham hatte die Spielzeit in der zweitklassigen Championship hinter Brentford nur auf dem vierten Tabellenplatz beendet, sich damit aber für die Aufstiegs-Playoffs qualifiziert. „Man hat uns abgeschrieben – fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehn Mal“, sagte der 26-jährige Bryan trotzig. „Ich glaube, irgendwo hab ich gelesen, dass wir vor ihnen (Brentford) Angst haben sollen.“

Während der Saison hatten die Whites zweimal gegen den Konkurrenten Brentford, der ebenfalls im Westen Londons zuhause ist, verloren. „Wir haben (heute) zweimal getroffen“, sagte Bryan. „Aber sie sind ein gutes Team und haben wirklich gut gespielt.“ In die Premier League folgt Fulham den direkten Aufsteigern Leeds United und West Bromwich Albion.

Die Enttäuschung beim unterlegenen FC Brentford, der zuvor als Tabellendritter nur ganz knapp den direkten Aufstieg verpasst hatte, war riesengroß. Kurz nach dem Anschlusstreffer von Henrik Dalsgaard (120.+4) wurde die Partie abgepfiffen. Seit 1947 haben die Bees, die zum neunten Mal in den Aufstiegs-K.o.-Spielen scheiterten, nicht mehr in der ersten englischen Fußball-Liga gespielt.