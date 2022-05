Verkauf des FC Chelsea : Das teuerste Team der Welt

Roman Abramowitsch ist raus. Der FC Chelsea soll künftig einem Investorenkonsortium gehören. 4,25 Milliarden Pfund, knapp fünf Milliarden Euro, legen der amerikanische Milliardär Todd Boehly und seine Mitstreiter auf den Tisch. 2,5 Milliarden Pfund kostet der Klub, weitere 1,75 Milliarden müssen die neuen Besitzer investieren, zum Beispiel in die Renovierung des Stadions Stamford Bridge.

Es ist ein einmaliger Vorgang, nicht nur, weil noch nie so viel für ein Sportteam bezahlt worden ist, sondern vor allem, weil der Verkäufer von dem Geld nichts bekommen soll. Stattdessen ist geplant, die Kaufsumme auf ein von der britischen Regierung kontrolliertes, eingefrorenes Konto zu überweisen und später an Opfer des russischen Großangriffs in der Ukraine zu spenden.