Premier League : Tuchel und Klopp mit deutlichen Auftaktsiegen

Aktualisiert am

Der FC Chelsea und der FC Liverpool starten erfolgreich in die Saison. Tabellenführer ist aber Manchester United, der sich erst mit einem Weltmeister verstärkt und danach ein Torfestival zeigt.

Jürgen Klopp hatte seinen Spaß am Auftakt des FC Liverpool. Bild: dpa

Champions-League-Sieger FC Chelsea hat einen locker herausgespielten Sieg zum Start in die neue Premier-League-Saison hingelegt. Die Blues von Teammanager Thomas Tuchel kamen zu einem 3:0 (2:0) gegen Crystal Palace. Ein Traumfreistoß von Marcos Alonso (27.) sowie Treffer des früheren Dortmunders Christian Pulisic (40.) und von Trevoh Chalobah (58.) sorgten für den Dreier.

Tuchel hatte die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Antonio Rüdiger in die Startformation beordert, Champions-League-Held Kai Havertz saß zunächst auf der Bank und wurde erst acht Minuten vor dem Ende eingewechselt. Der belgische 115-Millionen-Neuzugang Romelu Lukaku von Inter Mailand gehörte noch nicht zum Chelsea-Kader.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool zogen am Samstagabend im Duell der deutschen Trainer nach. Bei Aufsteiger Norwich City und Teammanager Daniel Farke gewann Liverpool mit 3:0 (1:0). Für die Reds trafen Diogo Jota (26.), Roberto Firmino (65.) und Mohamed Salah (74.), der als erster Spieler fünf Jahre in Serie am Eröffnungswochenende traf.

Für Liverpool stand Abwehrchef Virgil van Dijk nach langer Verletzungspause wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Bei Norwich feierten die ehemaligen Bremer Milot Rashica und Joshua Sargent ihr Debüt in der Premier League. Letzterer wurde für Rashica in der 77. Minute eingewechselt.

Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United freute sich dagegen zum Auftakt über einen Kantersieg, drei Tore von Bruno Fernandes und vier Assists des französischen Stars Paul Pogba. Das Team von Old Trafford setzte sich gegen den früheren Champion Leeds United mit dem deutschen Nationalspieler Robin Koch in der Start-Elf mit 5:1 (1:0) durch.

Der Portugiese Fernandes (30.) erzielte nach Vorarbeit von Pogba das Führungstor für United, das in der Anfangsformation auf den für 85 Millionen Euro verpflichteten englischen Nationalspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund verzichtete. Der ehemaligen BVB-Star kam von der 75. Minute an zum Einsatz und bejubelte seine Pflichtspiel-Premiere für Manchester United.

Mehr zum Thema 1/

Luke Aylin (48.) glich zunächst für Leeds aus, doch Mason Greenwood (52.) und abermals Fernandes (54.) stellten mir ihren Toren die Weichen auf Sieg. Beide Manchester-United-Treffer bereitete wiederum Pogba vor. Der französische Weltmeister hatte seinerseits allerdings in der 13. Minute eine große Chance leichtfertig vergeben. Nach einer Stunde erzielte Fernandes seinen dritten Treffer. Fred (68.) sorgte auf Vorarbeit von Pogba für den Endstand.

Kurz vor Spielbeginn hatte ManUnited den Transfer des französischen Weltmeisters Raphael Varane (28) für bis zu 50 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid bekannt gegeben. Der Abwehrspieler erhält einen Vertrag bis Mitte 2025 beim Rekordchampion.