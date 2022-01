Chelsea gegen Liverpool : Ein irrwitziges Spektakel mit Schönheitsfehler

Chelsea und Liverpool liefern sich einen atemraubenden Schlagabtausch. Schon nach zehn Sekunden kracht es. In diesem Takt geht es weiter. Am Ende gibt es zwei Gewinner – nur keinen auf dem Rasen.

Dass ein Fußballspiel zwei Gewinner hat, ist selten genug. Dass es sogar zwei hat, obwohl es mit 2:2 Toren endete, klingt noch abenteuerlicher. Beim Topspiel der englischen Premier League zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool kam dieses Fazit der Wahrheit dennoch sehr nahe – obwohl keiner dieser Gewinner auf dem Platz stand. Denn die Mannschaften lieferten sich einen irrwitzigen Schlagabtausch, der selbst in der traditionell temporeichen Eliteliga beeindruckte. So waren all die Zuschauer im Stadion und vor den Bildschirmen genauso auf der Gewinnerseite wie Manchester City.

Der Spitzenreiter liegt nun schon zehn Punkte vor Chelsea auf Platz zwei sowie dem Dritten aus Liverpool, der elf Punkte und ein Spiel weniger als City hat. Die Auswahl von Pep Guardiola hatte sich am Tag zuvor im anderen Topspiel nach Rückstand durch einen Treffer in der Nachspielzeit beim FC Arsenal durchgesetzt. Es war der zehnte Sieg in Serie. Wer dieses Manchester in dieser Saison stoppen soll, ist das große Rätsel. Doch am Sonntagabend wollten die Beteiligten an der Stamford Bridge gar nicht so sehr auf das Gesamtbild schauen, vielmehr waren sie begeistert ob des eigenen Spektakels mit dem Schönheitsfehler ohne Sieger auf dem Rasen.

„Es war ein absolutes Topspiel“, sagte Chelsea-Coach Thomas Tuchel bei TV-Sender Sky. „Ein brillantes Fußballspiel, jeder, der nicht im Stadion war, hat etwas verpasst.“ Auch Pepijn Lijnders war hin und weg. „Mit uns ist es eben nie langweilig“, sagte der Assistent von Jürgen Klopp, der wegen des Verdachts auf einen positiven Corona-Test am Neujahrstag in Quarantäne musste und beim Duell der deutschen Trainer fehlte. „Für die Fans muss es ein unglaubliches Spiel gewesen sein. Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Wir sind hier, um zu unterhalten, und wir sind hier, um zu gewinnen.“ Das mit der Unterhaltung klappte vorzüglich.

„Für mich eine Rote Karte“

Es waren gerade zehn Sekunden gespielt, als das Duell schon seinen ersten Aufreger hatte. Chelsea-Kapitän César Azpilicueta wollte einen hohen Ball wegköpfen, als Liverpool-Stürmer Sadio Mané mit dem Ellbogen in sein Gesicht rauschte. Schiedsrichter Anthony Taylor gab nur die Gelbe Karte. Tuchel verstand die Fußballwelt nicht mehr an der Seitenlinie. Auch nach dem Spiel hatte er seine Meinung nicht geändert. „Ich glaube Sadio Mané hatte großes Glück. Für mich ist ein Ellbogen ins Gesicht eine Rote Karte“, sagte er. Der Videoassistent griff nicht ein. So durfte Liverpool zu elft weitermachen.

Und es war Mané, der wenig später einen weiteren Treffer setzte, diesmal aber regelgerecht. Nach einer verunglückten Kopfballabwehr knapp über der Grasnarbe von Trevoh Chalobah zog der Stürmer davon, schlug noch einen Haken um Schlussmann Édouard Mendy und traf zur Führung (9. Minute). In atemraubendem Tempo ging es weiter. Beide Mannschaften ließen sich weder Zeit noch Raum zum Durchpusten. Und Mohamed Salah setzte den nächsten Stich. Er war rechts außen dem deutschen Verteidiger Antonio Rüdiger entwischt und überraschte Mendy mit einem halbhohen Schuss in die kurze Ecke (26.).

Tuchel schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Denn Chelsea hatte großen Anteil an den Toren. „Wir haben wahnsinnig mitgeholfen, dass wir 0:2 hinten liegen“, sagte der Trainer und sprach von „Riesenfehlern“. Doch seine Blues kamen zurück. Mateo Kovacic gelangt ein Traumtor, als er einen abgewehrten Ball nach einer Ecke aus dem Rückraum im Zurücklaufen volley in den Winkel setzte (42.). Als nur vier Minuten später Christian Pulisic zum 2:2 traf, war das Stadion ein Tollhaus. „Die Tore haben das Stadion aufgeweckt“, sagte Tuchel. „Fast hätten wir das Spiel ganz gedreht.“

Dass die Stimmung explodierte, lag auch an einem Experiment der Premier League, das in Zeiten von steigenden Corona-Zahlen erstaunte. Erstmals seit 1994 wurden Stehplätze getestet. In fünf Stadien wurden Klappsitze installiert, die das Stehen ermöglichen. Am Ende der Saison werden die Ergebnisse vom Sportministerium ausgewertet. Das Verbot war eine Reaktion auf die Hillsborough-Katastrophe, nach der 1989 97 Menschen, vor allem aus Liverpool, im Stadion von Sheffield und später in den Krankenhäusern starben. Bewährt sich die Technik, könnten schon bald wieder flächendeckend Stehplätze erlaubt sein.

Trotz einer Inzidenz von 1850 in London durften 40.000 Zuschauer kommen. Neben Klopp waren bei Liverpool Roberto Firmino, Joel Matip und Alisson Becker in Isolation. Der Torwart wurde hervorragend von Caoimhin Kelleher vertreten. Bei Chelsea fehlte Romelu Lukaku. Der hatte in einem Interview gesagt, dass er „nicht glücklich“ sei und hoffe, wieder für Inter Mailand spielen zu können. Tuchel strich ihn daraufhin aus dem Kader. „Das war ein bisschen viel Lärm vor dem Spiel“, sagte der Trainer. „Wir werden es am Montag im Verein besprechen. Aber er ist unser Spieler, es gibt immer einen Weg zurück.“

Liverpool indes muss nun vorerst auf seine beiden Stürmerstars verzichten. Mané für den Senegal und Salah für Ägypten spielen beim Afrika-Cup. „Ich wünsche ihnen nur das Beste“, sagte Lijnders, der das Duo gegen Kritik an der Teilnahme in Schutz nahm. „Jeder weiß, wie es sich anfühlt, für sein Land zu spielen. Sie haben das Recht für jede Trophäe zu kämpfen.“ Auf Klopp und Co. aber warten nun schwere Zeiten, nicht nur wegen der unkalkulierbaren Corona-Lage, die den Klub schon jetzt mit voller Wucht erwischte: In den nächsten zehn Tagen stehen drei Spiele auf dem Programm. Ein atemraubender Takt auch nach dem Spektakel zum Start ins neue Jahr.