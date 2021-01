Neuer Trainer bei Chelsea : Die nächste Stufe des Thomas Tuchel

Dieser Job ist auch ein Risiko für Thomas Tuchel: Seit Anfang der Woche ist der Deutsche neuer Trainer des Premier-League-Klubs FC Chelsea, nachdem er erst Ende Dezember bei seinem alten Arbeitgeber Paris Saint-Germain entlassen worden war. Der Siebenundvierzigjährige steht nun vor der Aufgabe, eine teuer zusammengekaufte Mannschaft, die ins Mittelfeld der Tabelle abgerutscht ist, wieder auf Champions-League-Kurs zu bringen. Viel Zeit hat er dafür nicht: 20 von 38 Spieltagen sind gespielt – und die Klubführung um Eigentümer Roman Abramowitsch ist nicht für ihre Geduld bekannt. Tuchels Vorgänger Frank Lampard, Maurizio Sarri und Antonio Conte waren jeweils nach spätestens zwei Jahren schon wieder verschwunden.

Dennoch wirkt Tuchels Engagement bei Chelsea wie der logische nächste Schritt seiner Trainer-Laufbahn. In der Bundesliga und in der französischen Ligue 1 hat er sich den Ruf als „taktischer Visionär und methodischer Denker“ erarbeitet, wie die BBC bei seiner Ankunft in England schrieb. Jetzt hat er die Chance, sich in der Premier League zu beweisen, die nach seinen Worten die „aufregendste Liga des Fußballs“ ist.