Sanktionen gegen Abramowitsch : Chelsea von „super Tommy Tuchel“ droht der Zerfall

Aktualisiert am

Thomas Tuchel ist gerade wahrlich nicht zu beneiden. Am vergangenen Donnerstag ist bekannt geworden, dass Großbritanniens Regierung die Assets des Chelsea-Eigentümers Roman Abramowitsch einfriert – als Sanktion wegen der angeblich engen Verbindung des Oligarchen zu Russlands Präsident Wladimir Putin, der einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Wieder einmal sollte Tuchel erklären, wie es weitergeht – obwohl selbst er als Trainer keinen blassen Schimmer hat.

„Solange wir genug Trikots haben und einen Bus, um zu den Spielen zu fahren, werden wir da sein und alles geben“, sagte er in einer Mischung aus Galgenhumor und Durchhalteparole: „Ich habe das gestern nicht kommen sehen, und ich weiß nicht, was morgen kommt.“ Vor weniger als einem Jahr gewann Tuchel mit Chelsea die Champions League – jetzt ist die Zukunft des Vereins ernsthaft in Gefahr.