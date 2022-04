Aktualisiert am

Lewis Hamilton will FC Chelsea kaufen

Englischer Spitzenklub : Lewis Hamilton will FC Chelsea kaufen

Lewis Hamilton gilt als Anhänger des FC Arsenal. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton beteiligt sich als Investor an einem Konsortium, das den englischen Fußballklub FC Chelsea übernehmen will. Das bestätigte eine Sprecherin Hamiltons am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Konsortium wird angeführt von dem britischen Multimillionär Sir Martin Broughton, der vor Jahren für kurze Zeit Vorstandsvorsitzender des FC Liverpool war, privat aber ein Anhänger des FC Chelsea sein soll.

Zuvor hatte der britische Sender Sky von Hamiltons Engagement berichtet. Demnach soll der siebenmalige Weltmeister zusammen mit US-Tennis-Star Serena Williams in den Kauf des Champions-League- Siegers investieren wollen.

Broughtons Konsortium, dem auch der ehemalige Leichtathletik-Olympiasieger Sebastian Coe angehört, ist einer von drei verbleibenden Bietern für den FC Chelsea. Pikant: Hamilton ist laut britischen Medien ein Fan des Chelsea-Rivalen FC Arsenal.

Mehr zum Thema 1/

Der Klub soll für geschätzte 2,5 Milliarden Pfund (ca. 3 Milliarden Euro) den Besitzer wechseln. Der bisherige Inhaber, der russische Milliardär Roman Abramowitsch, hatte den Verein aus London zum Verkauf gestellt, bevor er von der britischen Regierung wegen seiner angeblichen Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin mit harten Sanktionen belegt wurde. Die Sanktionen trafen auch den FC Chelsea.