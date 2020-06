Verein will lebenslange Strafe : Wut und Scham nach Eklat in Premier League

Kapitän Ben Mee vom englischen Fußball-Erstligateam FC Burnley hat beschämt auf das an einem Kleinflugzeug angebrachte „White Lives Matter Burnley“-Banner über dem Etihad Stadium in Manchester reagiert. Die verantwortlichen Fans sollen „im 21. Jahrhundert ankommen“, sagte der 30-Jährige nach der 0:5-Niederlage bei Manchester City am Montagabend. „Ich schäme mich, es ist mir peinlich, dass eine kleine Anzahl unserer Fans beschlossen hat, so etwas um das Stadion herum zu zeigen“, sagte Mee.

Der Schriftzug war an ein Kleinflugzeug angebracht, welches über das Etihad Stadium flog, kurz nachdem die Spieler und Offiziellen vor dem Anpfiff auf die Knie gegangen waren, um sich mit der Black-Lives-Matter-Bewegung zu solidarisieren.

Der Gästeklub hatte sich bereits während des Spiels noch mit einer Stellungnahme entschuldigt: „Wir möchten klarstellen, dass die Verantwortlichen im Turf Moor (Stadion FC Burnley/d. Red.) nicht willkommen sind. Dies entspricht in keiner Weise dem, wofür der Burnley Football Club steht, und wir werden voll und ganz mit den Behörden zusammenarbeiten, um die Verantwortlichen zu ermitteln und lebenslange Verbote auszusprechen.“ Zudem betonte Mee: „Das hat den Punkt völlig verfehlt. Der Gruppe der Jungs im Stadion ist es peinlich, das zu sehen. Das ist nicht das, wofür wir stehen. Ich bin wirklich bestürzt, dass das passiert ist.“

Sané froh, wieder dabei zu sein

Nach seinem Comeback nach seiner langen Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses hat sich Leroy Sané erleichtert geäußert. „Endlich – Ich habe es sehr vermisst“, schrieb der 24 Jahre alte Nationalspieler nach dem Spiel seines Klubs gegen den FC Burnley auf Instagram. Sané war in der 79. Minute des Spiels am Montagabend beim Stand von 5:0 für die Citizens ins Spiel gekommen. Es blieb bei dem Ergebnis.

Mehr zum Thema 1/

Sané hatte sich im August vergangenen Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Verletzung erlitt er kurz vor dem Start der laufenden Premier-League-Saison im als Community Shield bekannten Supercup. Kurz darauf war Sané in Österreich operiert worden. Sané wird noch immer vom FC Bayern München umworben. City-Trainer Pep Guardiola hatte am vergangenen Freitag bestätigt, dass der deutsche Flügelspieler ein neues Vertragsangebot des Premier League-Klubs abgelehnt habe und den Verein verlassen wolle.