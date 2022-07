Fußball-Transferticker : FC Bayern verkauft einen Spieler nach England

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 gibt Mittelfeldspieler Can Bozdogan auf Leihbasis an den FC Utrecht ab. Der niederländische Erstligaklub besitzt zudem eine Kaufoption für den 21-Jährigen, der noch bis Sommer 2024 auf Schalke unter Vertrag steht. „Auf seiner Position ist die Konkurrenz in unserem Kader sehr groß, sodass es für Can schwierig geworden wäre, auf viele Spielminuten zu kommen. Das haben wir von Anfang an offen und transparent mit ihm kommuniziert“, sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. (sid)