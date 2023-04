Nicht nur Joshua Kimmich hatte wenig Freude am Pokalabend in München. Bild: picture alliance / DeFodi Images

Es ist fahrlässigerweise nicht festgestellt worden, wie Oliver Kahn an diesem Dienstagabend, der aus der Sicht seines Klubs so spaßfrei enden sollte, an seinem Sitzplatz in der Fußballarena in München angekommen ist.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Und so lässt sich leider nur spaßeshalber spekulieren, dass er, der Vorstandsvorsitzende, sich davor mit seinem Auto durch dunkle Nebenstraßen schlängelte, dass er durch einen dunklen Nebeneingang ins Stadion schlüpfte, dass er sich selbst in der VIP-Lounge noch nervös umschaute – dass er das alles machte, weil er seit Samstagabend weiß, dass er sich in seiner Arena nicht mehr sicher fühlen kann; weil er weiß, dass es dort einen Detektiv gibt, der gegen ihn ermittelt.