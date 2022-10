Sondertrikots im Fußball : Das undurchsichtige Spiel mit dem Image

Aktualisiert am

Für die Fans des FC Bayern gab es allerhand zu sehen, als ihre Mannschaft in der vergangenen Woche im DFB-Pokal in Augsburg gewann. Tore vor allem, sieben an der Zahl, fünf davon für die Münchener. Aber dann waren da noch diese ungewöhnlichen Trikots, die die Bayern trugen.

Die eierschalenfarbenen Jerseys zierten grafische Elemente in Grau, Orange, Türkis und Gelb. Sie sind dem ikonischen Olympiadesign von Otl Aicher entlehnt. 50 Jahre nach den Spielen von München 1972 sollte auf diese Weise das Olympiastadion gewürdigt werden, das bis 2005 auch Schauplatz zahlreicher Bayern-Triumphe war.