FC Bayern in Budapest : Supercup im Risikogebiet – muss das sein?

Der FC Bayern spielt in Budapest. Fans, die mitreisen, müssen nach der Rückkehr in Quarantäne. Etliche geben ihre Karte zurück. Und was sagen eigentlich die Verantwortlichen der Münchner zur ganzen Problematik?

Am Dienstagmorgen stehen in einem Parkhaus in München mehrere Männer und Frauen in weißen Schutzanzügen. Sie warten dort, nur wenige Meter von der Arena entfernt, auf die Fußballfans des FC Bayern München, die fast alle mit dem Auto ins Parkhaus fahren. Sie scannen die Tickets der Fans und stecken ihnen durch die Fenster ihrer Autos ein Stäbchen in den Mund, das sie danach sorgfältig verpacken. So fängt die Reise an, die nicht mehr nur den deutschen Fußball, sondern auch die deutsche Politik beschäftigt.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Am Donnerstagabend (21.00 Uhr bei Sky und DAZN) veranstaltet die Europäische Fußball-Union (Uefa) in Budapest ein Fußballspiel mit Zuschauern. Im sogenannten Supercup spielt der FC Bayern gegen den FC Sevilla, der Sieger der Champions League gegen den Sieger der Europa League, aber das ist nicht mehr die Hauptsache. In der Vorwoche hat das Robert Koch-Institut (RKI) Budapest als Corona-Risikogebiet eingestuft. Das hält die Uefa aber nicht davon ab, ihren Plan durchzuziehen: Von den 67.000 Plätzen im Stadion sollen bis zu 30 Prozent besetzt werden. Seitdem stellt sich die Frage: Muss das sein?

Nein, sagt Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident und Parteichef der CSU. Er hat schon am Montag vor einem „Fußball-Ischgl“ gewarnt, einem Fall also wie im Frühjahr, als der österreichische Ski-Ort Ischgl zu einem Corona-Hotspot geworden war, von dem aus sich das Virus auch in Deutschland verbreitete. „Mein Appell wäre“, sagte Söder, „noch einmal grundlegend zu überlegen, ob das jetzt wirklich notwendig ist. Der Supercup ist ein spannendes Spiel, aber es ist nicht das alles entscheidende Spiel.“

In dem Parkhaus in München, wo der FC Bayern seinen Fans kostenlos einen für die Einreise nach Ungarn notwendigen Corona-Test anbietet, gibt es am Dienstagmorgen keine klare Antwort auf die Frage. Ein Fan, der mit dem Fahrrad gekommen ist, teilt seine Gedanken. Er ist schon mal zu einem Supercup gereist. Das war im Spätsommer 2013, in Prag. Es hat ihm damals sehr gut gefallen. Jetzt hat er sich eine Karte für das Spiel in Budapest gekauft, weil er seine Mannschaft wenigstens dort unterstützen will, nachdem es in Lissabon bei der Champions-League-Endrunde nicht möglich war. Dann sagt aber auch er, dem sein Verein so viel bedeutet: „Ich weiß noch nicht, ob ich hinfahre.“

Den Vergleich mit Ischgl findet der Fan nicht angebracht. Sein Reiseplan sieht so aus: Mit dem Auto zum Hotel in Budapest, rein in die Tiefgarage, von dort ins Zimmer. Am Abend dann zu Fuß zum Stadion, das etwa 30 Minuten vom Hotel entfernt ist. Danach wieder zu Fuß zurück ins Hotel, vielleicht noch etwas essen, schlafen, mit dem Auto zurück nach München. Und trotzdem zögern er und viele andere auch. Zunächst hatten sich etwa 2100 Bayern-Fans ein Ticket für den Supercup gekauft. Inzwischen haben etwa 800 davon die Karte zurückgegeben. Das hat, so sagen es einige Fans, vor allem mit Markus Söder zu tun.