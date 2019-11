Ziele und Worte der Bayern : Aus dem Textbuch für Trainerentlassungen

Wer bislang schon den Eindruck hatte, Funktionäre und Fußballer kommen mit einem überschaubaren Bausatz an Floskeln aus und reden im Grunde je nach Spielstand und Tabellensituation immer das Gleiche, kann sich nach der Entlassung von Trainer Niko Kovac bei Bayern München einmal mehr bestätigt fühlen.

So wird Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Presseerklärung zur Kovac-Entlassung am 3. November 2019 wie folgt zitiert: „Ich erwarte jetzt von unseren Spielern eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen.“

Große Ziele verlangen eben klare Worte. Doch kommen sie einem nicht bekannt vor? Dankenswerterweise hat der Sport-Informations-Dienst noch einmal das Statement von Karl-Heinz Rummenigge aus der Schublade gezogen, das Bayern Münchens Vorstandschef in der Presseerklärung zur Entlassung von Trainer Carlo Ancelotti am 28. September 2017 verbreitete: „Ich erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen.“