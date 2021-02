Sechster Titel bei Klub-WM : „Der FC Bayern ist eine perfekte Maschine“

Aktualisiert am

Mit einem 1:0-Sieg im Finale der Fußball-Klub-WM über Tigres UANL holt der FC Bayern auch den sechsten Titel unter Trainer Hansi Flick. Die internationalen Medien verneigen sich vor den Münchner Allesgewinnern.

Italien

Gazzetta dello Sport: „Der FC Bayern, ein Klub mit Weltformat, feiert seinen sechsten Titel in einem Jahr. Hansi Flick hat taktische und offensive Klarheit und Harmonie in eine Mannschaft eingeführt, in der bei jedem Wettbewerb der zweite Platz ein Anschlag auf den eigenen Stolz ist“.

Corriere dello Sport: „Die Flick-Truppe beherrscht die ganze Saison, wie Guardiolas Barcelona im Jahr 2009. Die Bayern besiegen Tigres 1:0, doch das Ergebnis hätte für die Verlierer noch schlechter ausfallen können“.

Tuttosport: „FC Bayern auf dem Welt-Olymp. Flicks Jungs können ihren sechsten Titel feiern und dies trotz der Abwesenheit von Spielern mit Gewicht wie Müller und Boateng. Die Überlegenheit der Bayern ist offenkundig, der Münchner Klub benötigt nur wenige Minuten, um das Spiel in den Griff zu bekommen“.

Corriere della Sera: „FC Bayern feiert einen wahren Triumph. Pavard versenkt Tigres und beschert Flick den sechsten Titel. Ein beträchtliches Ergebnis für den Coach, der nach 15 Monaten die Mannschaft jetzt fest in der Hand hat“.

Spanien

Marca: „Bayern ist der Video-Weltmeister. Barcelona und Guardiola haben einen Weggefährten. Bayern setzt sich die Weltkrone in der Wüste auf. Hansi Flick übernahm die Bayern im November 2019 Kovac am Rande des Abgrunds. Bayern glänzte nicht, aber Pavards Treffer reichte zum Sieg.

AS: „Flicks Jungs krönen sich zum Klub-Weltmeister mit mehr Problemen als erwartet. Bayern hat jetzt seinen Sixpack – genauso wie Guardiolas Barca 2009. Pavards umstrittener Treffer krönt das beste Bayern seiner über 100-jährigen Geschichte.“

Sport: „Flick und seine Mannschaft erklimmen den Olymp des Weltfußballs. Die Erfolgsgeschichte von Flick und Bayern erlebt ihren Höhepunkt. Flick hat eine perfekte Maschine geschaffen, sie sind in der Lage jeden Gegner zu überrollen. Bayern komplettiert seine Heldentaten mit der Klub-Weltmeisterschaft.“

El Mundo Deportivo: „Flicks Bayern schaffen den Titel. Durch den Sixpack sind sie unsterblich geworden. Bayern überrollte eine kämpfende Tigres. Diese Mannschaft von Flick ist jetzt schon legendär. Flick hat diese Bayern in 15 Monaten zu einem der besten Teams der Geschichte geformt.“

England

Sun: „Hunger nach mehr (yern for more). Bayern München ist nach dem 1:0-Sieg im Finale der Klub-WM gegen Tigres erst die zweite Mannschaft, die das Sextuple geschafft hat. 2013 haben sie dies noch verpasst, nachdem sie im nationalen Supercup gegen Jürgen Klopps Borussia Dortmund verloren haben.“

Guardian: „Sechs Trophäen in neun Monaten. Bayern auf einem Level mit dem FC Barcelona 2009.“

Daily Mail: „Hansi Flicks Team vervollständigt das Sextuple mit einem Sieg in Qatar. Das hat zuvor nur eine Mannschaft geschafft: Pep Guardiolas Barcelona von 2009.“

Bundestrainer Joachim Löw sieht im Titelgewinn auch einen Pluspunkt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. „Gratulation an den FC Bayern zum sechsten Titel unter Hansi Flick, für den ich mich riesig freue. Ebenso wie für unsere Nationalspieler, die in ihrer Entwicklung von diesen Erfahrungen enorm profitieren“, sagte der Bundestrainer am Freitag laut Mitteilung.

DFB-Präsident Fritz Keller hob den Stellenwert des Rekordmeisters nach dem nächsten Sieg hervor. „Der FC Bayern München ist nicht nur eine Weltmarke, er ist nun auch zum zweiten Mal Weltmeister. Sechs Titel in einer Saison – das ist im deutschen Fußball einzigartig und beinahe auch weltweit“, sagte Keller. Das sei „nur mit außergewöhnlichen Spielern, einer echten Mannschaft und einem großartigen Trainer zu erreichen. Herzlichen Glückwunsch an Hansi Flick, seine Spieler und alle Verantwortlichen und Fans des FC Bayern zum Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft.“

Auch Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, gratulierte. „Der FC Bayern hat eine historische Leistung vollbracht

und einmal mehr den deutschen Fußball international großartig vertreten. Das verdient großen Respekt, ich gratuliere allen Verantwortlichen des Vereins um Herbert Hainer, Kalle Rummenigge und Oliver Kahn sowie der gesamten Mannschaft unter der Leitung von Hansi Flick“, sagte Bierhoff.