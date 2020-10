Supercup-Sieg über Dortmund : Die unstillbare Gier des FC Bayern

Aktualisiert am

Als besonders empfindlicher Mensch ist Hansi Flick bislang nicht aufgefallen, doch nach dem 3:2-Sieg im Finale des Supercups gegen Borussia Dortmund berichtete Bayern Münchens Trainer von einer Furcht, die ihn zuweilen heimsucht. Es ging um Joshua Kimmich, den Mann, der die Mentalität dieses Titelmonsters von der Säbener Straße verkörpert wie kaum ein anderer, nun sagte Flick also: „Ich denke immer, wann kann ich ihn schonen, ihm eine Pause geben, dann muss man aber auch mit seinem Ärger rechnen.“

In dieser Woche hat der Trainer nicht den Mut gehabt, Kimmichs Zorn zu provozieren, woraufhin dieser nicht Flick, sondern den BVB in Angst und Schrecken versetzte. So gerne hätten Dortmunds Trainer Lucien Favre und seine Mannschaft mal wieder einen Erfolg gegen die Bayern bejubelt, und sie waren nah dran. Doch dann kam Kimmich.

Mit einem kuriosen Tor und seinem monumentalen Erfolgshunger entschied der 25 Jahre alte Nationalspieler das Endspiel (83. Minute). Er eroberte den Ball im Mittelfeld und scheiterte kurz darauf mit seinem ersten Versuch an Dortmunds Torhüter Marwin Hitz. Stolpernd, fallend gelang ihm schließlich ein virtuoser Nachschuss, der zum 3:2 ins Tor segelte.

„Wir besitzen die Mentalität, so ein Spiel, in dem wir nicht so gut gespielt haben, trotzdem für uns zu entscheiden“, sagte Flick anschließend. Dank Typen wie Kimmich, der auf dem Weg sei „einer der Spieler zu sein, der diese Mannschaft diesen Verein prägt“. Die Bayern haben ihre fünfte Trophäe des Jahres 2020 gewonnen, und sie wollen mehr.

Die ganze Welt des professionellen Fußballs stöhnt und ächzt derzeit ja unter der Flut von Pflichtspielen, die der pandemische Spielplan für die Teams vorsieht. Doch die Münchner Titelsammler wünschen sich, dass irgendwie auch noch ein Termin für das das Weltpokalturnier gefunden wird. „Ich glaube, dass unsere Spieler das schon möchten“, sagte Flick, in der Kabine sei bereits über diesen Wettbewerb gesprochen wurden.

Sie wollen das Jahr 2020 zur Vollendung bringen und schaffen, was nicht einmal der legendären Mannschaft von 2013 gelang: alle sechs Titel gewinnen. Zumal sie mittlerweile wissen, dass sie sich in diesen kleineren Finalspielen, die nach der Sommerpause anstehen, gar nicht in ihrem Leistungszenit befinden müssen, um erfolgreich zu sein.

Gegen den BVB führte der FC Bayern nach Toren von Corentin Tolisso (18.) und Thomas Müller (32.) recht schnell mit 2:0; der BVB drohte ähnlich gedemütigt zu werden wie in den vorigen Spielen in München, die mit 6:0, 5:0 und 4:0 verloren gegangen waren. Im Gefühl der fundamentalen Überlegenheit wurden sie jedoch etwas nachlässig, was ja naheliegt, weil die Themen müde Körper und erschöpfte Köpfe in diesem Herbst überall hoch und runter diskutiert werden.

Der BVB kam zurück, Julian Brandt (39.) und Erling Haaland (55.) glichen aus, Kimmich schimpfte über „eigene leichte Ballverluste“ und räumte ein: „Wir haben die zu sehr eingeladen.“ Haaland hatte sogar noch eine Großchance zum 3:2 für den Revierklub (59.), doch Manuel Neuer wehrte den Schuss ab. „Die meisten Torhüter hätten den Ball wohl nicht gehalten, aber Neuer hat es geschafft“, sagte Haaland später.

Neuer ist neben Robert Lewandowski und Kevin de Bruyne einer der drei Kandidaten für die Auszeichnung als Europas Fußballers des Jahres die an diesem Donnerstag (17.00 Uhr) vergeben wird, und vielleicht sind seine vielen Großtaten und seine mehr oder weniger einzigartige Spielweise tatsächlich noch ein Stück außergewöhnlicher als die Leistungen Lewandowskis. Einen Sieg in diesem Individualwettbewerb hält der Torhüter aber für unwahrscheinlich. Er habe „da so eine Vorahnung“, sagte er: „Ich glaube nicht, dass es der Torwart wird.“

Dass ein Münchner die Auszeichnung bekommt, ist aber so gut wie sicher, auch wenn Spielern wie Lewandowski die Müdigkeit immer deutlicher anzumerken ist. Der Stürmer bereitete zwar das Siegtor mit einem schönen Querpass auf Kimmich vor, blieb ansonsten aber eher blass. „Wir haben uns das Spiel selbst schwer gemacht“, sagte Flick, weil der BVB immer wieder eine Dominanz entwickeln konnte, die Gäste in der Allianz-Arena eher selten erzeugen.

„Wir waren im Stellungsspiel nicht ganz so optimal wie wir uns das vorgenommen haben.“. Gewonnen haben die Bayern aufgrund ihrer Mentalität und aufgrund der außergewöhnlichen individuellen Qualitäten: Neuers Brillanz, Kimmichs unglaubliche Mischung aus Willenskraft und fußballerischer Kunstfertigkeit, Müllers Gespür für Momente.

Neben diesen Anführern standen in der Schlussphase ein paar Jungs auf dem Platz, deren Gesichter bislang weniger bekannt sind. Der Verteidiger Chris Richards, 20 Jahre alt, der Stürmer Joshua Zirkzee, 19, und der Mittelfeldspieler Jamal Musiala, 17, auch sie trugen am Ende zu Titel Nummer fünf bei. Das wirft die Frage auf, wie dringend die Münchner noch weitere Spieler benötigen, Flick fordert ja recht offensiv weitere Verstärkungen. Der Stürmer Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim wird gerade umworben, aber auch ein Verteidiger und ein Mittelfeldspieler stehen auf der Wunschliste.

Die Bereitschaft, Teenager ernsthaft ins Team zu integrieren, wird wohl auch in Zukunft weniger ausgeprägt bleiben als in Dortmund. Die Kimmichs und Neuers wollen eben weiterhin gewinnen, möglichst jedes Spiel und jeden Wettbewerb. Inzwischen fürchtet sogar Flick die unstillbare Gier seiner Spieler.