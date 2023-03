Fußball-Nationalspielerin Lina Magull hat nach dem Viertelfinal-Aus mit dem FC Bayern in der Champions League beim WFC Arsenal (0:2) vor allem den schwachen Auftritt der Münchnerinnen in der ersten Halbzeit bemängelt. Da habe die Mannschaft 20 Minuten einfach gepennt, sagte die 28-Jährige am Mittwochabend. „Von hinten raus zu fahrlässig“, analysierte die Mittelfeldspielerin weiter, Arsenal habe die leichten Abspielfehler „dann eiskalt bestraft“.

Der Arsenal-Sieg vor 21.307 Fans im Londoner Stadion nach Toren von Frida Maanum (20. Minute) und Stina Blackstenius (26.) sei verdient gewesen, meinte Magull. „In der ersten Halbzeit haben wir es uns definitiv leider verspielt. Es tut weh und ist leider mal wieder frustrierend, wie die letzten Jahre schon im Viertelfinale oder im Halbfinale aus der Champions League auszuscheiden.“ In der vergangenen Saison waren die Münchnerinnen, die noch nie den Titel im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb holten, an Paris Saint-Germain gescheitert – ebenfalls im Viertelfinale.

„Es ist enttäuschend“

Die insgesamt verdiente Niederlage, die durchaus hätte höher ausfallen können, frustrierte auch Alexander Straus. „Es ist enttäuschend, dass wir es aus der Hand gegeben haben in zehn bis 15 Minuten in der ersten Halbzeit durch Dinge, die wir normalerweise nicht machen“, sagte der 47 Jahre alte Bayern-Coach.

Mittelfeldspielerin Georgia Stanway (24) sah es ähnlich. „Individuelle Fehler haben es uns gekostet, wir kamen nie richtig ins Spiel“, meinte die englische Nationalspielerin über ihre Rückkehr auf die Insel. „Arsenal war das bessere Team heute, mit mehr Qualität und hat es geschafft, mehr Chancen herauszuspielen.“

Wenige Tage nach dem 1:0 im Bundesliga-Topspiel gegen den VfL Wolfsburg und der Eroberung der Tabellenführung kassierten die Bayern mal wieder einen Rückschlag. 14 Pflichtspielsiege in Serie hatten sie zuvor eingefahren, die vergangenen sieben Partien gar ohne Gegentreffer gewonnen. „Wir können noch viel erreichen in dieser Saison und werden weiter kämpfen“, sagte Trainer Straus mit Blick auf den Liga-Endspurt und das DFB-Pokalhalbfinale gegen Wolfsburg. Auch Magull betonte: „Wir haben noch zwei Wettbewerbe offen und versuchen jetzt, noch enger zusammenzustehen und den vollen Fokus darauf zu legen.“

Die Bayern-Bezwingerinnen aus London treffen im Halbfinale nun auf den VfL Wolfsburg oder Paris Saint-Germain. Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem VfL und PSG findet an diesem Donnerstag (18.45 Uhr bei DAZN) in der Wolfsburger Arena statt. Im Hinspiel hatten die Wolfsburgerinnen in Paris 1:0 gewonnen. Das Finale steigt am 3. Juni in Eindhoven.

Die Wolfsburgerinnen spielen nach dem Sturz von der Bundesliga-Spitze trotz einer komfortablen Ausgangslage voll auf Sieg. „Durch die Niederlage in München ist es so, dass ich gewinnen möchte. Ich brauche dieses Gefühl zurück“, sagte Cheftrainer Tommy Stroot. Der deutsche Meister hatte das erste Duell im Prinzenpark von Paris mit 1:0 für sich entschieden. „Grundsätzlich glaube ich, dass es am Anfang noch keine große Rolle spielt“, sagte Stroot über das Hinspiel-Resultat: „Vielleicht gehen sie irgendwann 'all in'. Da müssen wir auch Lösungen haben, dass wir in diesen Momenten zustechen.“

Personell hat Stroot keine Ausfälle zu beklagen. Der Verlust der Tabellenführung in der Liga nach dem 0:1 beim FC Bayern ist bereits abgehakt. „Wir haben uns einmal schütteln müssen, aber das gehört auch dazu“, sagte Stroot. Viel Zeit sei nicht geblieben, so der Trainer, „aber das ist auch gut, weil wir nicht zu lange darin hängenbleiben und direkt wieder Gas geben können“. Auch die Fans dürften dabei eine Rolle spielen. Für die K.o.-Spiele ziehen die Wölfinnen wieder in die große Arena um, es werden über 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.