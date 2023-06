Aktualisiert am

In der vergangenen Saison scheiterte der FC Bayern im DFB-Pokal schon im Viertelfinale an Freiburg. Nun ist der Rekordsieger bei einem Regionalliga-Meister gefordert. Es gibt weitere spannende Duelle.

Die Bayern wollen es in dieser Pokalsaison besser machen als zuletzt. Bild: dpa

Rekordsieger FC Bayern München muss in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligaaufsteiger Preußen Münster antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Cupverteidiger RB Leipzig gastiert zum Auftakt der neuen Pokalsaison bei Zweitligaaufsteiger SV Wehen Wiesbaden. Der Bundesliga-Zweite Borussia Dortmund bekommt es mit Regionalliga-Neuling Schott Mainz zu tun.

Stabhochspringerin Sarah Vogel zog zudem weitere interessante Begegnungen. So ist Eintracht Frankfurt beim 1. FC Lok Leipzig aus der vierten Liga gefordert. Regionalligaverein FC Astoria Walldorf empfängt Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin und der frühere Europapokalfinalist Carl Zeiss Jena hat gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC Heimrecht.

Bayern und Leipzig im September

Die Bayern waren in der abgelaufenen Saison im Viertelfinale am SC Freiburg gescheitert. Nun ist die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel beim Meister der Regionalliga West gefordert. Die erste Pokalrunde wird vom 11. bis 14. August gespielt. Weil der DFL-Supercup zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern zeitgleich ausgetragen wird, finden die Begegnungen des Pokalsiegers und des Meisters erst am 26./27. September statt.

Qualifiziert für den DFB-Pokal sind neben den 36 Profiklubs aus den Bundesligen auch die vier Top-Teams der vergangenen Saison der dritten Liga. Da der SC Freiburg II nicht teilnahmeberechtigt ist, rückt Saarbrücken als Drittligafünfter nach. Hinzu kommen die 21 Landespokalsieger sowie je ein Team aus Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Das sind die mitgliederstärksten Landesverbände des Deutschen Fußball-Bunds.

Mehr zum Thema 1/

Da sich im Saarland die dortigen Pokalfinalisten Elversberg und Saarbrücken bereits in der dritte Liga qualifizieren konnten, rückt der FC Homburg nach, der ein Entscheidungsspiel gewann und nun den Bundesliga-Aufsteiger aus Darmstadt erwartet. Die zweite Hauptrunde folgt ab Ende Oktober, das Achtelfinale Anfang Dezember und die weiteren Runden dann im kommenden Jahr. Das Finale steigt am 25. Mai 2024 in Berlin.