Sieg im DFB-Pokal : Die geballte Klasse des FC Bayern

Den Pokal in die Höhe: Die Spieler des FC Bayern bejubeln in Berlin den Sieg im Endspiel gegen RB Leipzig. Bild: AFP

Am Ende wurde aus einem lange hart umkämpften DFB-Pokalfinale ein einziges Schaulaufen des FC Bayern München. 3:0 besiegte der deutsche Meister und nun auch Double-Gewinner den Endspiel-Debütanten RB Leipzig durch zwei Treffer des überragenden Robert Lewandwoski (29./85. Minute) und ein Tor von Kingsley Coman (78.).

DFB-Pokal Aktuelle Runde ANZEIGE

Es war der 19. Triumph der besten deutschen Fußballmannschaft in diesem Wettbewerb. Der Bundesliga-Dritte hielt über weite Strecken gut mit, war aber letztlich doch chancenlos gegen die geballte Klasse der Münchner. Deren Trainer Niko Kovac dürfte nach diesem Erfolg mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Job behalten, um den es seit Wochen Diskussionen gibt. Eine Luxusdebatte, wie es von außen scheint.

Es war ein Duell der Gegensätze: Auf der einen Seite der Rekordmeister (29 Titel) und Rekordpokalgewinner (18 Finalsiege in 23 Endspielen), auf der anderen Seite der Debütant, zehn Jahre nach der Gründung des vom Red-Bull-Konzern hochgepäppelten Vereins, erstmals in einem großen Finale. Es war aber auch die Begegnung zweier Mannschaften, die rein sportlich nah beieinander sind. Die Bayern, vor einer Woche wieder einmal mit der Meisterschale beschert, wussten nur zu gut, wer auf sie zukommen würde: der Bundesliga-Dritte mit der besten Defensive und einem sehenswerten Umschaltspiel, der zum Abschluss seines bisher erfolgreichsten Fußballjahrs den großen Coup landen wollte.

„Das ist der schwerste Gegner, den wir hätten kriegen können“, lautete das dicke Kompliment des Münchner Trainers Niko Kovac an die Adresse des von sich überzeugten Widersachers. Ob der vereinsintern trotz aller Qualitäten und Referenzen umstrittene Kovac, der im Vorjahrsendspiel mit Eintracht Frankfurt die Bayern beim 3:1-Triumph aus den Angeln gehoben hatte, oder sein Gegenüber Ralf Rangnick, einer der großen Reformer des deutschen Spitzenfußballs, diesmal das bessere Konzept parat haben würde, war am Samstagabend die Kernfrage.

Als das Spiel begann wurden die Sachsen auf Anhieb ihrer Traumrolle als frecher Herausforderer gerecht. „Der Schlüssel wird sein, Bayern wenig Raum und Zeit zum Kombinieren zu geben“, hatte Rangnick vorher gesagt. Und an dieses Drehbuch hielten sich die Leipziger fast eine halbe Stunde lang. Mit fast so viel Ballbesitz wie die Münchner drängten sie den Favoriten immer wieder in die Defensive zurück und setzten mit ihrem schnellen Spiel in die Tiefe Nadelstiche, gegen die sich der Favorit manchmal mit letztem Einsatz zur Wehr setzte. So etwa als Kimmich dem durchgestarteten Poulsen (17.) und ein anderes Mal dem auf ihn zubrausenden Werner den Ball vom Fuß spitzelte (24.). Dazwischen bewies Nationaltorhüter Neuer, nach sechswöchiger Spielpause wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt, seine immer noch erlesene Klasse, als er Poulsens Kopfball nach Forsbergs Eckstoß reaktionsschnell gegen die Latte lenkte (11.).

Als eine Führung der Leipziger zum Greifen nahe schien, schlugen die Bayern zu. Lewandowski, mit 22 Treffern wieder einmal der beste Bundesliga-Torschütze, erzielte nach Alabas Flanke mit einem künstlerisch wertvollen Kopfball das 1:0, als er sich schon vom Tor weggedreht hatte und aus der Rückwärtsbewegung die Bayern voranbrachte. Von da an drehte sich die Begegnung, und der Double-Kandidat übernahm die Regie. Rangnicks Abwehr, in der Bundesliga die beste aller 18 Mannschaften, verlor komplett ihre Ordnung, sodass die Münchner zur Halbzeit eigentlich deutlicher hätten vorn liegen müssen. Mit Glück und Rettungstaten in höchster Not durch Klostermann (43.) und Torhüter Gulacsi (44.) verhinderten die Leipziger einen höheren Rückstand, der Signalwirkung gehabt hätte.

So bekamen die wie ein angeknockter Boxer taumelnden Leipziger noch einmal die Gelegenheit, sich aufs Neue zu sammeln und ihr zunächst so intakt wirkendes Selbstbewusstsein zurückzuerobern. Und siehe da: Rasenballsport berappelte sich in diesem nun wieder hin und her wogenden Spiel auf beiderseits hohem Niveau und besaß durch den Dänen Poulsen, der der Münchner Abwehr entwischt war, die große Gelegenheit zum 1:1. Manuel Neuer, bei seinem Comeback herausragend wie zu besten Zeiten, besaß bei diesem Eins-gegen-Eins-Showdown die besseren Nerven und wehrte Poulsens Schuss ab (48.).

Mehr zum Thema 1/

Das Duell spitzte sich mit Chancen für den sehr umtriebigen Lewandowski (56./68.), den vom FC Bayern umworbenen Dynamiker Werner (57.) und Hummels (62.) weiter zu. Das Publikum im Olympiastadion bekam genau das zu sehen, was es liebt: einen offenen Schlagabtausch mit Vorteilen für die Münchner. Als dann auch noch der jahrelang unwiderstehliche Arjen Robben in seinem Abschiedsspiel für Gnabry eingewechselt wurde (73.), witterten die Bayern-Fans die fabelhafte Schlusspointe. Die aber setzte ein anderer: der Franzose Coman, der einen der vielen durchdachten Münchner Angriffe mit einem herzhaften Schuss zum 2:0 veredelte. Lewandowski erhöhte dann noch auf 3:0, so dass nun auch noch Franck Ribéry, der andere große „Alte“ des FCB für ein paar Minuten mitspielen und adieu zu seinen Fans sagen durfte.

Der große Gewinner am Samstag aber war die Münchner Mannschaft, die eindrucksvoll bewies, warum sie die beste im Lande ist. Man hätte es ahnen können, da der FC Bayern noch nie zwei Pokalendspiele nacheinander verloren hat.