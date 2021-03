Traditionsklub in der Krise : Der FC Basel und der „Tag der Abrechnung“

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Eine eher schwache Figur gibt hingegen Trainer Sforza ab. Beobachter schätzen ihn als schlichtweg überfordert ein. Sforza selbst bestätigte am Dienstag Berichte, wonach er in der Halbzeit eines Meisterschaftsspiels, in dem der FC Basel 2:0 führte, bloß gesagt hat: „Wenn ihr gewinnt, habt ihr zwei Tage frei.“ Das Spiel endete 2:2. Warum halten die Bosse an einem Trainer fest, der 2021 nur zwei von zehn Pflichtspielen gewinnen konnte?

Klubbesitzer Burgener und CEO Roland Heri wird nachgesagt, dass sie keine starken Persönlichkeiten neben sich dulden. Der „Basler Zeitung“ zufolge haben sie Alexander Frei im Sommer nicht als Cheftrainer angestellt, nachdem der frühere Torjäger von Borussia Dortmund Änderungen in den Führungsstrukturen verlangt haben soll. Sforza hingegen sagt Sätze wie: „Ich bin sehr stolz auf meinen Präsidenten.“ Nicht nur der Umgang mit Valentin Stocker treibt die Anhänger des FC Basel auf die Barrikaden. Am Montagabend äußerten die Fans auch ihren Unmut über Gerüchte, wonach Burgener den Verein teilweise oder ganz an die Londoner Finanzgruppe Centricus verkaufen will.

Angst vor Investoren

Mit ausländischen Investoren hat der Schweizer Profifußball bisher keine guten Erfahrungen gemacht. Das abschreckende Beispiel ist Neuchâtel Xamax; 2012, ein halbes Jahr nach der Übernahme durch den Tschetschenen Bulat Tschagajew, ging der Verein pleite. Ein anderer Fall ist der als „Plastikklub“ geschmähte Erstligaklub Lausanne Sport, der dem britischen Chemiekonzern Ineos gehört.

Dass die Ängste in Basel kein Hirngespinst sind, machen Recherchen der „Handelszeitung“ und des Online-Portals „Bajour“ deutlich. Demnach will eine gewisse „Basel Dream & Visions AG“ beim FC Basel einsteigen. Hinter der Briefkastenfirma vermuten die Rechercheure ein Joint Venture von Burgener und Centricus. Noch hoffen die Fans aber auf David Degen. Der frühere Basel- und Mönchengladbach-Profi ist mit zehn Prozent am FC Basel beteiligt und hat offenbar ein Vorkaufsrecht für weitere Anteile. Laut der Zeitung „BZ Basel“ hat Degen nun rund drei Wochen Zeit, einen zweistelligen Millionenbetrag aufzutreiben.

Inmitten der Wirren, die an einen Wirtschaftskrimi erinnern, wird auch weiter Fußball gespielt. Am Mittwochabend traf der FC Basel auf den souveränen Tabellenführer aus Bern. Basel erkämpfte sich ein 1:1. Nach Abpfiff bestimmte wieder Klubbesitzer Burgener die Schlagzeilen. Es komme der „Tag der Abrechnung“, auf den er sich freue, sagte der Filmunternehmer dem Schweizer Fernsehen. Es sollte eine Drohung an die Journalisten sein, die ihre „Quellen prüfen“ sollen. Was er mit dem FC Basel, der an diesem Samstag (20.30 Uhr) bei Servette Genf antritt, vorhat, sagte er aber nicht. Nur eins ist klar: Auch nach diesem Auftritt kehrt am Rheinknie keine Ruhe ein.