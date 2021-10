Aktualisiert am

FC Barcelona in der Krise

FC Barcelona in der Krise :

FC Barcelona in der Krise : Es schmerzt, normal zu sein

Beim FC Barcelona wirken alle Beteiligten überfordert. Was sollte sich daran durch eine Entlassung von Trainer Ronald Koeman ändern?

An der Seitenlinie: FC Barcelonas ehemaliger Trainer Ronald Koeman (r) Bild: AFP

Ronald Koeman kann seinem Schicksal kaum noch eine Wende geben. Er steht beim FC Barcelona vor der Entlassung – und am Spielfeldrand. Clubchef Joan Laporta habe schon im Sommer versucht, einen Nachfolger für Koeman zu finden, schreibt die in Barcelona herausgegebene La Vanguardia. Jetzt, da sich Barça mit dem 0:3 bei Benfica Lissabon in der Champions League schon wieder eine Ohrfeige eingefangen habe, sei die Trennung beschlossene Sache.

Besonders bitter für den Niederländer: Nach einer roten Karte in der Liga gegen Cádiz ist er für zwei Spiele gesperrt und wird seine Mannschaft an diesem Samstag in Madrid nicht coachen dürfen. Selbst wenn Barça gegen Atlético gewinnen sollte, würde ihm das nicht helfen. Einen überraschenden Auswärtssieg über den Meister würden seine Gegner nur als ein Zeichen deuten, dass es ohne den Niederländer auf der Bank viel besser läuft.

Mischung der Erfahrenen

Dabei scheint gar nicht klar zu sein, was sich mit einer Trainerentlassung ändern könnte. Koeman arbeitet mit dem Kader, den ihm sein Vorstand zur Verfügung stellt. Gegen Benfica setzte er auf eine Mischung der erfahrenen Piqué, Busquets oder Luuk de Jong und der jungen Araújo, Dest oder Pedri. Doch Barça ließ früh ein Tor zu, konnte anschließend trotz seiner spielerischen Dominanz keine Tore erzielen und fing sich in der Schlussphase zwei weitere Treffer ein.

Eine gute Wahl Sichern Sie sich F+ 3 Monate lang für 1 Euro je Woche und lesen Sie alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Als „interessant, aber zu naiv“ beschrieb Andoni Zubizarreta, Barças ehemalige Torwartlegende und Kolumnist bei El País, das Spiel seines ehemaligen Vereins. Früher hätte Barça aus der Hälfte der Chancen genügend Tore gemacht, um in Führung zu gehen, schrieb „Zubi“, „Selbstvertrauen würde in die Segel der Mannschaft blasen“. Stattdessen wirken bei Barça alle überfordert, so geht es im Grunde die ganze Saison. Erfahrene Spieler wie Abwehrchef Piqué sollten den Nachwuchs führen, aber sie scheinen der Aufgabe oft körperlich nicht gewachsen. Das riesige Talent der Nachwuchsstars um Ansu Fati und Dest reicht im Alltag für ein stürmisches 3:0, aber gegen erfahrenere Teams tun sie sich schwer.

„Keine Wunder erwarten“

Koeman hatte diese Entwicklung nur eine Woche zuvor selbst beschrieben und um Geduld gebeten. „In der Liga im oberen Bereich der Tabelle zu landen, wäre schon ein Erfolg“, sagte er in einer kurzen Erklärung, die er im Presseraum vorlas. Der europäische Fußball werde jedoch nicht mehr als eine Schule für die Talente sein. „In der Champions League darf man keine Wunder erwarten.“ Schon zuvor hatte Koeman achselzuckend erklärt, im Kader fehlten Spieler, die sich mit Dribblings oder aufgrund ihrer Schnelligkeit durchsetzen könnten, Verstärkungen seien angesichts der Finanzlage des Klubs nicht möglich.

Die Argumente mögen auf der Seite des Holländers liegen. Der Verein ist hoch verschuldet, konnte im Sommer keine Ablösesummen bezahlen und hat sich kaum verstärkt. Doch Koeman trägt seine Positionen so holzschnittartig vor, dass er keine Sympathien gewinnt. Ein freundliches Lächeln sieht man von ihm eigentlich nie, und dann wirkt seine Verärgerung in der Öffentlichkeit auch noch unfreiwillig komisch: „Was sollen wir machen? Tiki Taki spielen?“, fragte er nach einem mageren 1:1 zu Hause gegen Granada und erinnerte mit dieser Art ein wenig an die Pressekonferenzen von Louis Van Gal bei den Katalanen.

„Mehr Arbeit und weniger Reden“

So weist der angezählte Trainer die Verantwortung an den Vorstand weiter. Das will sich Clubchef Laporta, selbst erst wenige Monate im Amt, nicht bieten lassen. „Die Mannschaft tritt nicht auf, wie wir es erwarten. Ich mag es nicht, wenn man sich damit zufriedengibt, Niederlagen akzeptiert“, sagte der Vorsitzende bei einem Treffen mit Anhängern und forderte „mehr Arbeit und weniger Reden.“ Dies ist den Medienberichten zufolge der Hauptvorwurf an Koeman. Er arbeite mit den Spielern zu wenig auf dem Trainingsplatz, sie seien konditionell nicht auf der Höhe, weshalb sie im letzten Drittel der Spiele einbrächen, wie eben zuletzt gegen Benfica.

Mehr zum Thema 1/

Mit einem Trainerwechsel scheint Barça nun wieder an die große Vergangenheit anknüpfen zu wollen. Wunschkandidat ist Xavi Hernández, der Kapitän und Lenker des erfolgreichsten Kaders aller Zeiten beim FC Barcelona. Allerdings hat er kaum Erfahrung als Trainer. Neben Xavi sind auch der belgische Nationaltrainer Roberto Martínez und der Italiener Andrea Pirlo bei Barça im Gespräch. Manche katalanischen Medien handeln sogar Jogi Löw als möglichen Kandidaten.

Andoni Zubizarreta fragt sich unterdessen, ob die gegenwärtige Unzufriedenheit im Verein nicht auch Folge des „enormen Glücks“ sei, das in den Jahren der großen Erfolge geherrscht hat, einer Zeit, als die Mannschaft „voller Selbstvertrauen in Ruhe durch Europa spaziert ist und großartige Stadien besucht hat“ und dennoch ihre Gegner dominierte. Heute sei der FC Barcelona wie seine damaligen Gegner. „Es ist hart, unbequem, zu dieser Normalität zurückzukehren, nachdem wir so lange Zeit im Himmel gelebt haben, auch wenn es nur der Fußballhimmel war“, beschreibt der Baske die derzeitige Gefühlswelt beim FC Barcelona.