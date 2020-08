Nach Messis Kündigung : Die Nerven in Barcelona liegen blank

Die Nerven liegen blank beim FC Barcelona, seit Lionel Messi diese Woche dem Verein gekündigt hat. Am Mittwochabend sind verärgerte Fans in das Stadion Camp Nou eingedrungen, wo der Vorstand zu einer Krisensitzung tagte. Sie forderten lautstark den Rücktritt von Präsident Josep Maria Bartomeu und vorgezogene Vorstandswahlen. Das Sicherheitspersonal wurde von der Aktion völlig überrascht, die herbeigerufene Polizei entfernte die Protestierenden schließlich aus dem Stadion.

Das Präsidium sucht spanischen Medienberichten zufolge nach Möglichkeiten, den Argentinier zu einem Umdenken zu bewegen. Doch für viele Fans wäre die einzige Möglichkeit dafür ein Wechsel an der Vereinsspitze. Das Verhältnis zwischen Bartomeu und einem Teil der Spieler ist spanischen Medienberichten zufolge zerrüttet. Immer wieder habe der Präsident der Mannschaft Dinge versprochen, die er nicht einhalten konnte. 2014 kam Bartomeu an die Vereinsspitze, drei Jahre später ging Neymar nach Paris. Die Katalanen bekamen für den brasilianischen Stürmer zwar 220 Millionen Euro, konnten den Verlust aber nie ausgleichen.

Bartomeu zahlte Borussia Dortmund fast 140 Millionen Euro für Ousmane Dembélé und versprach, das junge Talent sei besser als Neymar. Doch der Franzose fehlt oft verletzt und hatte zudem Probleme mit der Disziplin. Bartomeu sprach auch schon von einer Rückkehr Neymars, aber am Ende kam in der vergangenen Saison Antoine Griezmann, der bis heute Eingewöhnungsprobleme hat. Am deutlichsten wird das Pech Bartomeus mit den Neuverpflichtungen jedoch am Beispiel von Coutinho. Bartomeu hatte den Brasilianer 2018 für 145 Millionen Euro von Liverpool losgeeist, lieh ihn jedoch im vergangenen Jahr an die Bayern aus. Für die erzielte er dann beim 8:2-Sieg gegen Barça zwei Treffer. Jetzt soll er zurückkommen.

Die größte Enttäuschung in der Personalpolitik Bartomeus war für Messi jedoch der Trainerwechsel im Januar. Der Präsident habe der Mannschaft die Rückkehr des früheren Mittelfelddirigenten Xavi Hernández versprochen, bislang Trainer in Qatar, berichten spanische Medien. Doch am Ende kam Quique Setién, den Messi und sein Freund Luis Suárez im Saisonverlauf immer lauter öffentlich kritisierten. Der neue Coach Ronald Koeman möchte zwar um Messi ein neues Team aufbauen, doch ohne Messis engsten Freund Suárez.

Bartomeu will von vorgezogenen Neuwahlen nichts wissen. Sein Mandat endet im nächsten Jahr, im März soll gewählt werden. Aber die Opposition im Klub formiert sich: Jordi Farré, der seine Kandidatur bereits angekündigt hat, initiiert ein Misstrauensvotum gegen Bartomeu. Dafür muss er innerhalb von zwei Wochen 16.000 Befürworter, 15 Prozent der Mitglieder, auf seine Seite bekommen. Sollte er diese Unterstützer finden, müssten sich in einer außerordentlichen Delegiertenversammlung zwei Drittel für eine Ablösung des Vorstands aussprechen.

Unterdessen verdichten sich die Hinweise auf einen Wechsel Messis zu Manchester City. Die Engländer hätten schon seit 2016 einen Plan in der Schublade, wie sie den Argentinier verpflichten könnten, berichtet die spanische Tageszeitung „El País“. Dem Sender ESPN zufolge bietet City Messi einen Dreijahresvertrag sowie eine anschließendes Karriereende beim Schwesterverein New York City FC an. Messi und City-Trainer Guardiola hatten ihre erfolgreichste Zeit zusammen bei Barça (2008 bis 2012). Damals holten sie 14 Titel, gewannen zwei Mal die Champions League. Messi gewann den Pokal 2015 noch einmal, Pep Guardiola hingegen weder mit den Bayern noch mit Manchester City.