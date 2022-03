FC Barcelona gegen Real Madrid : Der Clásico und die Legende vom Händchen

Zum 249. Mal spielen der FC Barcelona und Real Madrid im Clásico. In all den Jahren gab es viele besondere Ereignisse im Duell der Erzrivalen – wie ein spezielles Zeichen. Gibt es das auch am Sonntag?

Una manita – ein Händchen. Spaniens Fußballfans wissen, was gemeint ist: die in die Höhe ausgestreckte Hand, die gespreizten fünf Finger. Jeder erinnert sich an diese Geste von Gerard Piqué, Innenverteidiger beim FC Barcelona, am 29. November 2010. Jeder Finger symbolisierte ein Tor, das 5:0 im Clásico, symbolisch für die Klatsche für den damals neuen Trainer von Real Madrid, José Mourinho.

Das Erlebnis prägte den Portugiesen, jeder der folgenden Clásico wurde für ihn zu einem persönlichen Rachefeldzug. Als er nach drei Jahren Madrid verließ, hatte er sogar eine ausgeglichene Bilanz, vier Clásicos gewonnen, vier verloren, fünf Mal unentschieden gespielt. Doch in der Erinnerung der Fans hat sich vor allem die manita von Piqué eingebrannt.