Als Hachinger Fans den Platz stürmten und mit ihren Aufstiegshelden feiern wollten, blieb Trainer Sandro Wagner zunächst regungslos am Seitenrand stehen. Dutzende Polizisten hielten die in weiß gekleideten Anhänger vom Cottbuser Gästeblock fern, um abermalige Ausschreitungen zu verhindern. Nach zwei Jahren Regionalliga ist die SpVgg Unterhaching zurück in der 3. Fußball-Liga.

Die Münchner Vorstädter gewannen am Sonntag auch das Playoff-Rückspiel gegen Nordost-Titelträger Energie Cottbus 2:0 (1:0) und bescherten Wagner einen perfekten Abschied. Mathias Fetsch (17.) und Simon Skarlatidis (90.+3) schossen den Meister der Regionalliga Bayern vor 12.500 Zuschauern eine Klasse höher. Das Hinspiel hatten die Oberbayern 2:1 gewonnen.

Fan-Ausschreitungen überschatteten allerdings die Partie. Beim Stand von 1:0 für Unterhaching warfen Cottbuser Fans rund 20 Minuten vor Spielende Leuchtraketen, Bierbecher und Eisenstangen auf den Platz und drängten in den Innenraum. Innerhalb von Sekunden waren Dutzende Polizisten auf dem Feld und setzten Tränengas ein.

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz ging in die eigene Fankurve und versuchte, die Situation zu beruhigen. Das Spiel war für 15 Minuten unterbrochen und wurde unter enormer Polizeipräsenz beendet. „Ich hab's fast befürchtet. So was überlagert das andere leider“, sagte Hachings Präsident Manfred Schwabl nach dem Spiel im BR: „Unser Zuschauer waren sensationell, ich hoffe dass wir in der dritten Liga einen ähnlichen Schnitt haben. Hut ab auch an Sandro.“

Der ehemalige Nationalstürmer hatte bereits vor Wochen angekündigt, die Oberbayern zu verlassen. Noch ist unklar, wohin es den 35-Jährigen zieht. Die Mannschaft wird am Montag nach Mallorca fliegen, um den Aufstieg zu feiern. Wagner wird da nicht dabei sein. Er habe an diesem Montag um 9.00 Uhr seine Abschlussprüfung für den Trainerschein. „Vielleicht fliege ich nach. Am Dienstag sieht man mich vielleicht am Ballermann, Augen auf!“, sagte der frühere Nationalstürmer.

Mit dem Aufstieg von Unterhaching ist das Teilnehmerfeld der dritten Liga für die kommende Saison komplett. Zuvor hatten sich bereits der VfB Lübeck (Meister Regionalliga Nord), Preußen Münster (West) und der SSV Ulm (Südwest) den Aufstieg gesichert. Energie Cottbus muss ein fünftes Jahr in Folge in der Regionalliga antreten.