Was die Faröer derzeit bewegt? Im Kaldbaksfjord vor Tórshavn sorgen drei Entenwale seit Wochen für Beinaheunfälle, weil Autofahrer auf der nahen Straße zu scharf bremsen, um sie im Wasser zu erspähen. Insgesamt 126 Geflüchtete aus der Ukraine leben im Moment auf den Färöer, davon 100 in der Hauptstadt Tórshavn. Und beim Sommerfestival in Klaksvik hat am Samstagabend die schwedische Band „Europe“ aufgespielt.

Womit wir beim Thema wären. Europa. Das fühlt sich für die abgelegenen Schafsinseln im Atlantik normalerweise ziemlich weit weg an, aber jetzt dürfen sich die Inselbewohner mittendrin fühlen – zumindest die Fußballspieler von Klaksvikar Ítrottarfelag, kurz KÍ genannt. Denn nach einer Siegesserie in den Qualifikationswettbewerben für die Europapokal-Wettbewerbe der UEFA werden sie weiter – zumindest bis kurz vor Weihnachten – zu den Fußballplätzen des Kontinents reisen.